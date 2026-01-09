Marga: "Mi abuela hacía una menestra de verduras que se toma con cuchara: el truco es que lo pones con huevos duros y la yema espesa el caldo"

El programa Herrera en COPE ha abierto los micrófonos a sus oyentes en la sección 'La Hora de los Fósforos' para compartir recetas saludables y fáciles de preparar. Entre las múltiples propuestas, la de una oyente llamada Marga ha destacado por su sencillez y originalidad: la menestra de verduras de la abuela.

La receta de Marga consiste en una menestra de verduras de cuchara, ideal para los días de frío. La base se prepara con un sofrito de cebolla y ajo, sobre el que se rehogan las verduras. Según explica, se puede usar una bolsa de verduras congeladas y añadir otros ingredientes frescos como champiñones para enriquecerla.

El truco del huevo duro

Pero el verdadero secreto de esta menestra reside en un ingrediente inesperado: el huevo duro. Marga ha desvelado que el truco para darle una textura única es usar la yema para espesar el caldo. "La yema es la que te va a espesar el caldo", ha afirmado, añadiendo que un toque de pimienta o cayena le aporta un sabor especial.

Huevo duro

Además del truco del huevo, Marga ha compartido otro consejo clave: dejar siempre las verduras al dente. Ha insistido en que cocinar en exceso los vegetales les hace perder sus vitaminas y su sabor auténtico. "Donde realmente se saborea la verdura es cuando está al dente", ha aconsejado durante su intervención.

Más allá de la menestra: otras ideas de los 'fósforos'

La sección también ha servido para que otros oyentes y colaboradores compartan sus propias recetas. Ha sido el caso de Juanjo, quien ha contado cómo perdió 22 kilos en tres meses sustituyendo los embutidos de los potajes por un sofrito de verduras. Por su parte, Goyo González ha propuesto una original receta con puntas de espárragos y una vinagreta emulsionada.

Las ideas han continuado con la ensalada de quinoa de Inma, el escabeche de conejo de Vicente o una sorprendente crema de espárragos blancos propuesta por María José Navarro. Incluso ha habido tiempo para reivindicar ingredientes como el boniato o platos tradicionales como el atascaburras de Cuenca.

No es la primera vez, sin embargo, que los 'Fósforos' deleitan a la audiencia con sus ideas culinarias. Hace un tiempo, el reto propuesto en el programa se centró en encontrar postres ricos y deliciosos, pero con un matiz importante: que fueran saludables y sin azúcar. Una misión para la que se contó con la ayuda de una experta en la materia.

El reto de los postres saludables

En aquella ocasión, fue Paula Monreal, más conocida en redes sociales como Paufeel, quien compartió varias elaboraciones. Entre sus propuestas destacaron un pastel crujiente de ricotta y arándanos elaborado con papel de arroz, un banana split casero a base de plátano congelado y crema de cacahuete, y un sorprendente pastel de chocolate y calabaza de tan solo dos ingredientes que cuajaba en la nevera.

Paufeel

Como es habitual, los oyentes también aportaron sus propias creaciones. Una de las más celebradas fue la 'pera con sorpresa' de Aurora, de Zaragoza, que consistía en media pera en almíbar con helado de vainilla y café soluble, aderezada al final con un chorrito de whisky. Otras ideas incluyeron una coca de pipas saladas con azúcar y un mousse de aguacate con limón y edulcorante, demostrando una vez más el ingenio de los 'Fósforos' de COPE.