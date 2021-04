La rotunda respuesta de Herrera a Sánchez por sus continuos ataques al Gobierno de Ayuso en Madrid

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la actualidad, que pasan por la campaña electoral en la Comunidad de Madrid y el proceso de vacunación, marcado por los retrasos en las entregas de AstraZeneca y Janssen.

"En abril teníamos que haber dicho que las vacunas que se contaban por mil. Durante los últimos días hemos registrado récords de vacunación, que es lo que necesitamos para conseguir un porcentaje adecuado de inmunización como se ha conseguido en Gibraltar o Israel. Hoy llega un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer y a lo largo de la semana llegarán cargas de AstraZeneca y Moderna. En total 2 millones de dosis que se traducen en un millón de inmunizados. Por ahora a Janssen le están peinando. Este martes la EMA tiene una reunión para determinar si esta vacuna se estrena en nuestro país. Ahora, en Estados Unidos ya se plantean vacunar con Janssen a finales de esta semana", ha explicado Herrera respecto a las principales claves relacionadas con el proceso de vacunación.

Herrera también se ha referido a la campaña electoral en Madrid, que comenzó el pasado sábado y que estará marcada por los continuos reproches que desde la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez enviará a la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso: "Pedro Sánchez está como loco y lo está dando todo en esta campaña electoral. Teme el revés y se anima solo de pensar que puede poner sus garras en Madrid. A Madrid le llaman homófoba, cuando es la Madrid de Chueca. Llaman racista a Madrid, que es la ciudad más tolerante. Le han llegado a llamar supremacista cuando nadie te pregunta de dónde vienes. El que vive en Madrid sabe que es su casa, porque es el sitio para todos los españoles. A Madrid van continuamente multitud de españoles y extranjeros que no se conforman con vivir en su zona de confort. Luego está el caso de Gabilondo, que critica de forma constante las medidas anunciadas por Ayuso pero quiere hace lo mismo".

En este sentido, Herrera ha querido analizar las principales claves del proyecto 'sanchista' en la Comunidad de Madrid, que pasa por conseguir que la izquierda tenga el orden y el mando total en el devenir de las políticas madrileñas. "Cruce de caminos, primer revés serio a ese proyecto o el reforzamiento, no se lo sé explicar. Hay que ver si hay alternativa a ese oligopolio político de la izquierda que quieren formar con el separatismo para que en España las personas de centro-derecha no tengan voz y voto el día a día político y se dejen ordenar. Si no hay alternativa, España se convertirá en el jardín de Pedro".

Se abren dos caminos en Madrid: el de la recuperación justa con un Gobierno serio del @PSOE y Ángel Gabilondo o el Gobierno de Colón que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción. El #4M votemos por nuestras convicciones, para que gane Madrid#HazloXMadrid#VotaPSOE�� pic.twitter.com/ZcPBYIqWVk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 18, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar

Herrera: "Sánchez quiere enterrar a los españoles en impuestos"

La lección de historia de Herrera a Sánchez sobre el papel del PSOE en la II República: “Cantamañanas”