Herrera: "Sánchez quiere enterrar a los españoles en impuestos"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya nos hemos platado en las 08:00 horas de un viernes 16 de abril, un día así con intervalos nubosos y temperaturas algo más bajas en la mitad norte peninsular y algo más altas en la mitad sur. Hoy no esperen que le aclaremos lo que pueda pasar con Janssen o la segunda vacuna de AstraZeneca. Miren, Janssen seguramente pasarán 15 días o 10 días y al final contarán lo que sabemos ya de la proporción de trombos ocasionados presuntamente por la administración de esta vacuna es menor que los trombos que ocasionan muchos otros tratamientos. A cambio de la efectividad se llegará a determinados límites mientras haya material porque Pfizer ha dicho que va a intensificar la producción.

Ayer se consiguieron en España 450 mil vacunas. Si eso se hace todos los días, hombre, ciertamente estamos en condiciones de vislumbrar el final o, al menos, una manera de salir de esta pandemia que es vacunándonos, con lo cual, se ha empantanado el asunto de Janssen, ha podido provocar bandazos, que haya gente de 60 años que no se quiera poner AstraZeneca, pero finalmente, oiga, habrá que ponerse AstraZeneca, Janssen y todas las demás. Si queremos salir de esto no habrá más remedio.

Miren, voy a aprovechar la ocasión que me brinda este micrófono para animar a vacunarse a la gente que tenga la suerte de que le llamen ya, lo cual fue el caso de un servidor. En esa campaña lanzada por Sanidad de 'yo me vacuno', si no le quieren hacer caso al Gobierno, hagan caso a la Universidad de Cambridge y el último estudio que sacaba ayer mismo, que se lo contaba a las 06:00. El riesgo de morir por covid es 2.300 veces mayor que hacerlo por una vacuna como AstraZeneca y acabar en un hospital por contagio por coronavirus es 100 mil veces más probable que sufrir un trombo. Y de Janssen ya le digo, venimos haciendo el 0,0000008 durante estos días, se lo he dicho ya de una manera y de otra. Lo de Janssen es cuestión de echar cuentas. Yo creo que al final de la semana que viene Janssen estará de nuevo intectándose en EE.UU. y al día siguiente en Europa.

Y luego el segundo pinchazo con AstraZeneca para dos millones de trabajadores esenciales, pues Silvia Calzón, que es secretaria de Estado de Sanidad, prefiere, incluso, también manejar la opción de dejarlos sin segunda dosis.Es así indudablemete, es así, con lo cual, bueno, oiga, Pfizer habla ya de una tercera dosis, es decir, cuando llegue el mes de enero habrá que volver a pegarse otro pinchazo. Bueno, si lo hay. El caso es que haya Pfizer y que se tomen medidas, además, razonables.

Ahora Sanidad estudia decidir que no se pueda fumar en una terraza porque el tabaco con la exhalación a menos de metro y medio de distancia, bueno pues seguramente... Bien, vale, pero miren, por ejemplo, se suspende la feria de abril en Sevilla, feria taurina, porque se impone la regla de metro y medio, de una fila sí una fila no, total que cabían 1.000 personas en la plaza. Y entonces por qué en lugares donde no es al aire libre sí pueden estar muchas más personas con la debida mascarilla asistiendo a un concierto como el de Love of Lesbian. ¿No se puede poner delante de la plaza de toros a un equipo de antígenos, que estaban dispuestos a hacerlo? ¿Por qué no con los toros? Cosa que todavía a mí no han sabido explicarme todavía. Ahora en los teatros, en el Congreso están más cerca y todo el mundo feliz y aplaudiéndose y en cambio con los toros no.

Bueno, tema impuestos, es uno de los temas donde, efectivamente, ahora mismo se ve descoordinación en el Gobierno porque hay una gente que dice una cosa y otra que dice otra, poli bueno - poli malo. Sale María Jesús Montero y dice queremos subir patrimonio, sucesiones, donaciones, es decir, vamos a enterrar a los españoles en impuestos. Sale Pedro Sánchez y empieza a mentir como un cosaco, como acostumbra, perdonen los cosacos, y dice es que Bruselas me lo exige, lo cual es mentira, absoluta mentira, y dice que tenemos que retener dinero de usted para mantener la política. ¿Y por qué no adelgazas tú en vez de hacerme adelgazar a mí? ¿Por qué no adelgazas tú, administración, en vez de tener toda la mamandurria que tienes ahí metida y gastarte todo el dinera que te gastas en mantener estructuras, amiguetes, chiringuitos y otras cosa. ¿Por qué no lo haces en vez de quitárnoslo a nosotros?

Bueno, pues ayer salió la que más sabe de Economía de este Gobierno, que es Nadia Calviño, y vino a hacer bueno el diagnóstico de la OCDE, es decir, que no es momento de subir impuestos, cosa que, por otra parte, entiende cualquiera que tenga dos desos, pero con los monigotes que tiene este Gobierno, que tenga dos dedos de frente ya es mucho. Las empresas que tengan la heroicidad de mantener, generar empleo, lo que habría que hacer es bajarle los impuestos y no subírselos; a las familias que han hecho la heroicidad de mantenerse con su propio presupuesto sin recurrir a ayudas públicas, hombre, si se les muere un pariente y les deja algo en herencia sería un detalle que no se lo robáseis, que no incrementárais el robo a mano armada que es el impuesto de sucesiones; o si hay un hijo que se ha quedado en paro y que tiene la valentía montar algo y para ello recurre a dinero que le puede dejar su padre, pues, hombre, ten la decencia, que ya sé que es mucho pedir en el caso que nos ocupa, de no meter ahí las manos, la zarpa por el simple hecho de que un padre le adelante a su propio hijo la herencia que le podría dejar dentro de dos años y porque ese hijo pueda dar puestos de trabajo.

Dejad a la gente vivir, que trate de tirar para delante; no le subáis más los impuestos en estos momentos; dejad de vivir como gorditos felices amamantados gracias al dinero de los demás. Adelgazad vosotros y a ver si espabiláis y aprendéis a hacer las cosas con menos recursos. Vamos a ver si Nadia Calviño tiene fuerza para hacer entrar en razón a Sánchez o a la ministra de Hacienda porque esta está solo para hacer de voz estéril de la conciencia, apuntar lo que se debería hacer. En esa estamos.