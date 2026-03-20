El pronóstico de José Antonio Maldonado para la Semana Santa de Sevilla: “Lo que se ve ahora mismo es que hasta el Jueves Santo aparentemente hará buen tiempo”

Quedan apenas nueve días para el Domingo de Ramos con el que comienza la Semana Santa. Y la gran pregunta estos días es la previsión meteorológica durante esos días. No es un asunto baladí, ya que las precipitaciones o las temperaturas marcarán los planes de muchos, tanto los que tienen previsto ver procesiones o hacer una escapada a la playa o la montaña.

Falta más de una semana, pero los meteorólogos ya están dando a conocer las primeras previsiones, pero sin entrar en detalles. Desde luego Carlos Herrera es uno de los que están mirando al cielo estos días en Sevilla.

El meteorólogo de cabecera de 'Herrera en COPE', José Antonio Maldonado, ha pronosticado un tiempo agradable en Sevilla para los próximos días, que podría extenderse hasta el Jueves Santo, aunque llama a la cautela.

“Lo que se ve ahora mismo es que por lo menos hasta el Jueves Santo, lo que no quiere decir que luego se estropee, porque nos perdemos un poco en el pronóstico, pero el Domingo de Ramos, lunes, martes miércoles y jueves aparentemente hará buen tiempo”, ha recalcado.

En cuanto a las temperaturas, Maldonado prevé un ambiente “relativamente fresco”, por lo que afirma que en 'La Madrugá' de Sevilla “habrá que ir 'abrigaditos”.

Una borrasca con vientos huracanados en Canarias

De cara a este fin de semana, Maldonado advierte que situación más complicada se vivirá en las Islas Canarias, bajo la influencia de la borrasca 'Therese', que, según el experto, "está dando que hablar". El archipiélago se enfrenta a vientos huracanados, lo que ha provocado la suspensión de las clases presenciales y ha llevado a recomendar el teletrabajo. Se esperan "numerosas y abundantes precipitaciones a lo largo de todo el día, siendo bastante fuertes y continuas", con rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Aumento de la inestabilidad y bajada de temperaturas en la península

En la Península, la jornada de este viernes está marcada por un aumento de la nubosidad y un descenso de las temperaturas prácticamente generalizado. Se pueden producir "algunos chubascos en Andalucía, donde podrían ser localmente fuertes, y en Extremadura", mientras que por la tarde podría llover de forma ligera en Galicia y el interior de Asturias. La temperatura máxima se dará en Sevilla, donde se alcanzarán los 23 grados. También soplará viento fuerte de levante en el litoral de Granada, Málaga y Almería.

De cara al sábado, la borrasca podría dejar "algunas precipitaciones en Andalucía, sur de Extremadura, y Ceuta y Melilla", así como en el Sistema Central. Sin embargo, en las regiones cantábricas, Aragón, Cataluña y Baleares, el tiempo permanecerá "despejado o casi despejado". Las temperaturas subirán ligeramente, con máximas de 23 grados en Sevilla y 22 en Ourense y Bilbao.