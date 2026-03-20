José Antonio Maldonado, meteorólogo: "La borrasca Therese provocará precipitaciones especialmente fuertes en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Las temperaturas descenderán en toda España"

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado la previsión del tiempo para los próximos días en el programa 'Herrera en COPE', en una conexión marcada por la anécdota de su presentador, Carlos Herrera, quien tuvo que realizarla desde un baño a causa de una gastroenteritis. Maldonado ha puesto el foco en dos puntos clave: la fuerte borrasca Teresse que afecta a Canarias y el esperado pronóstico para la Semana Santa, que trae buenas noticias para parte del país.

Una borrasca con vientos huracanados en Canarias

La situación más complicada se vive en las Islas Canarias, bajo la influencia de la borrasca Teresse, que, según Maldonado, "está dando que hablar". El archipiélago se enfrenta a vientos huracanados, lo que ha provocado la suspensión de las clases presenciales y ha llevado a recomendar el teletrabajo. Se esperan "numerosas y abundantes precipitaciones a lo largo de todo el día, siendo bastante fuertes y continuas", con rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

La inestabilidad se mantendrá durante el fin de semana. Para el sábado, el meteorólogo prevé que se repitan los chubascos fuertes y tormentosos, que podrían ir "acompañados de granizo", y nevadas por encima de los 1.800 metros en Tenerife y La Palma. El domingo, la borrasca Teresse "seguirá dando la lata" con más precipitaciones que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes.

El tiempo en la Península

En la península, la jornada de hoy estará marcada por un aumento de la nubosidad y un descenso de las temperaturas prácticamente generalizado. Se pueden producir "algunos chubascos en Andalucía, donde podrían ser localmente fuertes, y en Extremadura", mientras que por la tarde podría llover de forma ligera en Galicia y el interior de Asturias. La temperatura máxima se dará en Sevilla, donde se alcanzarán los 23 grados. También soplará viento fuerte de levante en el litoral de Granada, Málaga y Almería.

EFE El paso de la borrasca Therese durante la noche ha dejado lluvias intensas y nevadas en cumbres de La Palma, con efectos limitados en general y sin incidencias destacadas por viento

De cara al sábado, la borrasca podría dejar "algunas precipitaciones en Andalucía, sur de Extremadura, y Ceuta y Melilla", así como en el Sistema Central. Sin embargo, en las regiones cantábricas, Aragón, Cataluña y Baleares, el tiempo permanecerá "despejado o casi despejado". Las temperaturas subirán ligeramente, con máximas de 23 grados en Sevilla y 22 en Ourense y Bilbao.

La esperada previsión para la Semana Santa

La parte más esperada de la previsión llegó cuando Carlos Herrera preguntó por un titular que anunciaba buen tiempo en Sevilla. José Antonio Maldonado lo ha confirmado: "lo que se ve ahora mismo es eso". El pronóstico apunta a que, "por lo menos, hasta el jueves santo", el tiempo será estable. Esto incluye Domingo de Ramos, Lunes, Martes y Miércoles Santo, con "aparentemente buen tiempo".

Nevada en el Parque Nacional del Teide por el paso de 'Therese' por Canarias

Maldonado ha matizado que, aunque no se esperan lluvias en gran parte del país, a excepción de algunas zonas del norte como Galicia, puntos de las regiones cantábricas, el Alto Ebro y los Pirineos, el ambiente no será cálido. Para las procesiones de madrugada, el meteorólogo ha sido claro: "habrá que ir abrigaditos".

La conversación concluyó con un tono más distendido, con Herrera explicando su situación personal desde el baño, lo que llevó a Maldonado a confesar que él también es "relativamente propenso a ese tipo de alteraciones". Una anécdota que ha humanizado la previsión meteorológica más esperada del año.