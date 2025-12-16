Philip Pérez, experto inmobiliario, sobre si es buen momento ahora para comprar o vender una casa: "No tenemos la bola de cristal"

El mercado de la vivienda en España vive un momento de efervescencia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de octubre, en nuestro país se vendieron 67.000 viviendas.

Esta cifra permite superar las 600.000 compraventas anuales, un hito que no se alcanzaba a estas alturas del año desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

El gran protagonista de este dinamismo es el mercado de segunda mano. De las 67.000 operaciones registradas en octubre, 53.000 fueron por viviendas usadas, frente a las 14.400 de obra nueva, como detalla la periodista Gloria Pérez Navas.

Este dato supone que nunca, desde que hay registros, se habían vendido tantas casas de segunda mano en España. La tendencia es tal que los expertos vaticinan que, de continuar así, el año 2025 podría romper todos los registros de ventas de las últimas dos décadas.

Un mercado tensionado: vender en tres semanas

Esta alta demanda, combinada con una oferta limitada, ha acelerado los tiempos de venta de forma drástica. Philip Pérez Irera, director de la oficina de la inmobiliaria Gilmar en el Viso-Chamartín (Madrid), ha confirmado en 'Mediodía COPE' que octubre ha sido un mes “especialmente dinámico”. Según Pérez Irera, la razón de que la mayoría de las ventas sean de segunda mano es la “falta de oferta de vivienda de obra nueva”.

En este contexto, ha asegurado que “un piso bien ajustado a mercado, tal la situación de de mercado que hay ahora mismo, se puede vender en 2, 3 semanas”.

ConstrucciónPiso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca30/5/2017

El perfil de la vivienda más deseada en Madrid

A la hora de definir el tipo de inmueble más solicitado, Pérez Irera señala que es “difícil generalizar”, pero traza un perfil claro. “En términos generales, hablamos de entre 80 y 120 metros cuadrados, 2, 3 dormitorios, pues, es la vivienda tipo que más que más se demanda”, ha explicado. Además, ha añadido que los extras como la terraza, el balcón, las zonas ajardinadas, la plaza de garaje o las zonas comunes “marcan la diferencia”.

En cuanto a los precios, el director de Gilmar ha ofrecido una radiografía del mercado madrileño. En una zona media-buena dentro de la M-30, el precio se sitúa en torno a los 6.000 euros por metro cuadrado. Sin embargo, fuera de la almendra central se pueden encontrar opciones más asequibles. Como ejemplo, ha mencionado promociones de obra nueva en Ajalvir donde el coste baja hasta los 3.000 euros por metro cuadrado.

Comprar o vender, ¿qué hacer ahora?

Ante la incertidumbre económica, muchos se preguntan si es un buen momento para comprar. Philip Pérez Irera es claro al respecto y desaconseja la espera. “El que esté esperando que los precios bajen, pues yo le animaría a que no esperara, porque no parece que vaya a ser la situación”, ha afirmado.

Aunque tampoco vaticina subidas frenéticas, reconoce que no tienen “la bola de cristal”. Por ello, recomienda a quien necesite una vivienda más grande, por ejemplo, por un aumento de familia, que se ajuste al mercado y compre.

No tenemos la bola de cristal" Philip Pérez Irera Director de Gilmar

Para aquellos que se encuentran en el lado contrario, el de la venta, el mensaje es igualmente contundente. Según el experto inmobiliario, “es un muy buen momento de mercado para vender”, si bien insiste en que la decisión final siempre depende “del proyecto personal y la situación de vida que tenga cada uno”.

Uno de los datos más llamativos que se han comentado en el programa es la edad de acceso a la primera vivienda en España, que se sitúa en los 45 años, un dato que Pilar García de la Granja ha calificado de “catástrofe”.

Al respecto, Pérez Irera ha ofrecido una visión social sobre este fenómeno, vinculándolo a un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones.

Es un sacrificio importante que la gente joven ya no está dispuesta a hacer" Philip Pérez Irera Director de Gilmar

Según el director de Gilmar, los jóvenes actuales están menos dispuestos a renunciar a ciertas cosas. “A día de hoy, nadie perdona unas vacaciones, ya no digo en Bali, pero pero a lo mejor en Mallorca o unas navidades esquiando”, ha comentado. En su opinión, la compra de una vivienda “es un sacrificio importante que la gente joven ya no está dispuesta a hacer”, lo que provoca que la edad media de acceso continúe subiendo.