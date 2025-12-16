Aitor Fernández, experto fiscal: "Si aportas 100 euros al mes a tu plan de pensiones, te compensa poner 300 más en diciembre y aplicar esta reducción completa de 1.500"

La recta final del año es un momento clave para optimizar la factura fiscal de la declaración de la Renta de 2025. En el programa La Linterna de COPE, dirigido por Expósito y emitido esta vez desde Córdoba, la jefa de Economía, Marta Ruiz, y el experto fiscal de Taxdown, Aitor Fernández, han analizado las deducciones que se pueden aprovechar antes de que termine el año. Según los expertos, el ahorro medio puede oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros.

El plan de pensiones, una apuesta segura

Una de las recomendaciones destacadas se centra en los planes de pensiones. Aunque las aportaciones se han reducido en los últimos años, siguen siendo una herramienta eficaz para reducir la base imponible. El experto fiscal Aitor Fernández ha subrayado la oportunidad que supone para muchos ahorradores: "Si tengo capacidad económica en estos últimos días del año, si he aportado 1.200 porque he aportado 100 euros al mes, igual me compensa hacer ese pequeño esfuerzo, aportar 300 euros extra en diciembre, y poder aplicarme la reducción completa de 1.500 euros". Esta estrategia permite alcanzar el límite máximo de desgravación con un último esfuerzo antes de acabar el año, como se detalla en la información sobre cómo ha cambiado la desgravación de los planes de pensiones.

Coches eléctricos y donativos, ahora o nunca

El tiempo también apremia para quienes estén pensando en comprar un vehículo eléctrico. Como ha explicado Marta Ruiz, "está previsto que este año finalicen las deducciones por compra de coches eléctricos, así que, si estás dudando, es el momento". El ahorro total puede alcanzar los 7.000 euros combinando la deducción estatal, la autonómica y el plan MOVES, a los que se suman 600 euros adicionales por la instalación del punto de recarga. Puede escuchar el audio con todas las deducciones que finalizan a final de año aquí.

Otra opción muy ventajosa son las donaciones a ONG, que tienen una deducción del 80% para los primeros 250 euros aportados. A partir de esa cantidad, el ahorro fiscal se sitúa en el 40%.

Hipotecas y alquileres, los grandes olvidados

Para aquellos con una hipoteca firmada antes de 2013, es crucial recordar que pueden amortizar hasta 9.040 euros para conseguir la máxima desgravación posible. Esta es una de las deducciones más importantes para quienes todavía pueden aplicarla y es fundamental tener presente que el 31 de diciembre es la fecha límite para mejorar la declaración. Finalmente, los expertos también señalan otros beneficios, como las desgravaciones del 60% para los alquileres de larga estancia y las ventajas para los jubilados que rescaten planes de pensiones anteriores a 2006.