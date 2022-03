Huelga de transportistas, la nueva ‘pandemia’ que azota a la hostelería

Se cumplen 9 días consecutivos del parón indefinido del sector del transportey las consecuencias están siendo muy complicadas para muchos negocios.

Los alimentos han sido los primeros productos que han notado el parón en el transporte, pero con el paso de los días, el efecto se ha ido extendiendo también, por ejemplo, a sectores como el automovilístico.

Ahora ya, ha llegado a lahostelería, concretamente, a aquellos bares o restaurantes que ofrecen productos frescos como el pescado y marisco que afecta de manera considerable, sobre todo, a las marisquerías.





En ‘Herrera en COPE’ recorremos algunos puntos de España para saber de qué manera está afectando esta huelga a estos establecimientos.

Comenzamos en Hellín, Albacete. Allí se encuentra la ‘Marisquería Domingo’. Su situación a 9 días de la huelga es muy mala. Como nos cuenta el dueño, el principal problema lo tiene “en casi todos los frescos porque no hay”. Y, a continuación nos enumera algunos de esos productos “no hay gambas de la costa, ni mejillones, ni almejas, ni ostras… no ha”.

Eso sí, concretan desde la ‘Marisquería Domingo’ que “pescados y mariscos no hay pero de los demás, de todo”.

Ahora, al igual que pasó durante la pandemia los bares y restaurantes se tienen que reinventar. En el caso de esta marisquería de Hellín ya están valorando cambiar la carta. Y aprovechar los productos propios como “la carne porque con el cordero y el cabrito no hay problemas” y “hacer cosas más caseras”, asegura.

De Albacete nos a Benavente, en Zamora. En esta localidad se encuentra ‘La pulpería de Paul II’. Se trata de un bar de carretera que también está sufriendo las consecuencias de este paro de transportistas como nos cuenta una de sus empleadas, “hay menos gente y los proveedores no tienen el producto que necesitamos”.

Al tratarse de un bar de carretera, su mayor clientela son los camineros y transportistas pero, claro en estos momentos en los que se encuentran en huelga “hemos pasado de hacer 50-60 comidas diarias a 10”.

Y al último sitio en donde nos vamos a detener es Torremolinos, en el ‘Mesón galego Antoxo’ que, casualidades de la vida, en un mes cumple 40 años desde que abrió sus puertas. Su propietario Juan Mariño nos cuenta que los negocios que “dependemos de los productos procedentes de Galicia lo estamos pasando mal, muy mal”, destacado que “el marisco es lo que más está faltando en los restaurantes porque la mayor parte de las lonjas están cerradas, las flotas no salen a pescar y el transporte no puede utilizarse porque la gente tiene miedo”.

Otra de las consecuencias que están notando por esta huelga es el tema de los precios, que como nos explica Juan “antes poníamos ‘según mercado’, ahora les decimos a los clientes el producto que tenemos y el precio” asegurando que “estamos perdiendo dinero”.

A día de hoy siguen esperando palés de vinos y, están a la espera de saber si alguno de sus proveedores puedan mandarles o no alguno de los productos que necesitan. Eso sí, el propietario de esta marisquería no pierde la esperanza y muestra su optimismo, “hay que adaptarse y salir para adelante, pero la restuaraion en los últimos años lo hemos pasado muy, muy mal. Al tabernero habiendo vino siempre tira para adelante, alegría siempre, no nos podemos venir para abajo”.

