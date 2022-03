Noveno día de huelga del transporte: "Nos quieren enfrentar entre nosotros, pero no lo van a conseguir"

Son nueve los días que se han cumplido desde que comenzaran los paros en el sector del transporte a consecuencia del alto precio de los combustibles. Fue el 14 de marzo cuando comenzaron las hostilidades en las carreteras españolas, momento en el que el sector camionero se lanzó a la calle en busca de una justicia que parece no acabar de llegar por parte del Ejecutivo. La situación es incómoda, y a los paros organizados por los transportistas, se ha unido las constantes quejas fundamentadas del sector primario, que ve su situación agravada con los actuales problemas.

En COPE, para aclarar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se reclama, y sobre todo, para conocer al detalle en qué momento se encuentra la situación; Manuel Hernández, presidente de la Plataforma por la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera, ha compartido en Herrera en COPE sus impresiones junto a Carlos Herrera.

Desde el sector consideran que lo que el gobierno quiere realizar es un conjunto de medidas que están al margen de las personas que tienen la necesidad. "Para nosotros solo son limosnas y es engañar a la gente". No solamente eso, sino que reclaman algo que parece básico a la hora de ejecutar las negociaciones. "Siguen sin sentarse a hablar con el camionero, esto va a cabrear más a la gente".

"Siempre han intentado controlar a nuestro colectivo"

Mientras los días pasan, la falta de acciones por parte del gobierno sigue siendo la nota predominante, no hay avances y únicamente se habla de fechas futuras para llevar a cabo alguna de las pocas ideas que han desarrollado para abaratar los costes del combustible. La realidad, para los camioneros, es que "el ministerio de Transportes siempre ha intentado controlar al colectivo". Cuenta el presidente de la Plataforma por la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera, que "nos dimos cuenta de que si no éramos capaces de organizarnos entre nosotros, estamos perdidos".

La demanda principal que mantienen los transportistas es simple, y es que consideran que "se debe escuchar mucho más al colectivo que está en la calle". Dice también Manuel Hernández que "la ciudadanía está con nosotros, saben que el camionero es un currante, un trabajador". "No se puede exigir al camionero que trabaje para arruinarse, no podemos parar esta huelga porque no tenemos ninguna solución", añade.

La demanda principal que tienen es que ven como necesario que exista una organización que de verdad "defienda al colectivo; todo el que se sume es bienvenido". Siguen reiterando en el mismo mensaje, y es que "mientras la ministra no se siente con nosotros, es imposible que haya arreglos".

Ante los daños que estos paros están generando, relata Manuel Hernández que "es imposible no generar algún daño, pero estamos proporcionando unos servicios mínimos a nuestros compañeros del sector para proporcionar un poco de aire a todos ellos". Reitera en este mensaje, puesto que ve intención de "enfrentar a la gente del sector, algo que no van a conseguir por mucho que lo quieran".