Manolo Lama pide prudencia y tiempo al madridismo con Xabi Alonso pase lo que pase en la visita del Real Madrid a Anfield: "La bolsa de Xabi ahora está llena"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acostumbra a decir en sus discursos aquello de que el Real Madrid es el club de la "excelencia", y eso trae como consecuencia que absolutamente todo se cuestione tanto desde dentro como desde fuera. Y los entrenadores no son menos.

Por ese motivo, un mal partido del equipo blanco este próximo martes frente al Liverpool en Anfield pueden volver provocar cierta vuelta del 'run run' y los debates desde cualquier ángulo sobre la figura de Xabi Alonso.

Ese es el motivo por el que Manolo Lama optó por hacer cierto llamamiento a la prudencia a los madridistas, pase lo que pase.

Jugar en Anfield un partido oficial de Liga de Campeones es un examen de los que marcan el calendario, de los que pueden dar o restar crédito. Por ese motivo, Lama invitó a "pensar que esto es un proyecto a largo plazo", pese a que un traspiés pudiera recordar a la dolorosa derrota en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid.

Para el periodista, "la bolsa de Xabi ahora está llena porque acaba de derrotar al Barcelona en LaLiga y porque va líder. Pero si mañana pierde, volverá a abrirse el abanico de las críticas sobre si no ha conseguido aún dar con la tecla".

Además, apuntó que lo más práctico es "valorar a los entrenadores de los equipos grandes por los títulos que consiguen". Por todo eso y más, Lama invoca a la "paciencia, tranquilidad, pase lo que pase, porque hay tiempo para valorar al entrenador".