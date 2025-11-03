"Si de verdad Koldo quiere hacer daño, que demuestre que eso es falso, o por lo contrario, que tire de la manta y cuente si era verdad o no"

El caso Koldo sigue escalando con la aparición de nuevos documentos que estrechan el cerco sobre sus protagonistas. Un informe de la UCO ha puesto el foco sobre el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su papel en la trama cuando era presidente de Canarias. Paralelamente, el Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Estos avances, analizados en el programa 'La Linterna' de COPE por el periodista Alejandro Requeijo, abren la puerta a un juicio inminente y exploran la posible financiación ilegal del PSOE.

La implicación de Ángel Víctor Torres

Un informe parcial de la UCO de 350 folios, al que han tenido acceso los medios, detalla una "preocupación directa" de Ángel Víctor Torres durante la pandemia para favorecer los negocios de la trama. Según los mensajes recuperados por la Guardia Civil, Torres llegó a decirle a Koldo: "estoy encima de tu pago", para agilizar las operaciones. El informe de la UCO señala a Ángel Víctor Torres y su posible influencia en la reclamación de pagos a la trama, una situación que ha llevado al PP a pedir su dimisión.

EFE El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres

La documentación revela cómo Koldo García utilizaba los mensajes del entonces presidente canario para calmar a sus socios. Además, el informe recoge el enfado de Torres con una funcionaria que obstaculizaba la operación, con frases como "o lo soluciona o la mando para arriba". Curiosamente, el informe se interrumpe en la página 88, justo cuando los investigadores reconstruían una cita clave a la que habrían acudido Torres, Ábalos, Koldo y Aldama. Pese a todo, la investigación aún debe determinar si el actual ministro obtuvo alguna contraprestación, ya que una funcionaria advirtió de que las mascarillas se compraban por encima del precio de mercado y "no eran necesarias".

Ábalos, a un paso del banquillo

De forma paralela, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto enviar a juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por delitos como cohecho y organización criminal. Esta parte del caso, considerada la "primera temporada de la serie" según Requeijo, se ha instruido con gran celeridad en el alto tribunal debido a la condición de aforado de Ábalos, lo que, según el periodista, "le ha penalizado" al agotar las vías de recurso y acelerar su llegada al banquillo. Puede consultar aquí la noticia sobre cómo el Supremo propone juzgar a Ábalos.

Fernández-Fontecha, letrado de las Cortes: "El Congreso no puede quitarle el escaño a Ábalos porque la Constitución lo prohíbe"

El auto del juez es especialmente duro al describir al grupo como una auténtica organización criminal. El análisis de Requeijo destaca que no se limitaban a la venta de material sanitario, sino que buscaban cualquier oportunidad de negocio ilícito. "No solamente eran mascarillas, estaban a lo que saliese", utilizando la influencia de Ábalos en distintas administraciones socialistas. Esta red de influencias se mantuvo activa hasta 2022, meses después de que Ábalos dejara de ser ministro.

No solamente eran mascarillas, estaban a lo que saliese" Alejandro Requeijo Periodista

La sombra de la financiación ilegal

La derivada más explosiva del caso apunta directamente a la sede del PSOE en Ferraz. El Tribunal Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional la investigación sobre los pagos en metálico que el partido habría realizado durante años a Ábalos y Koldo, con el objetivo de aclarar si existió financiación irregular o blanqueo de dinero. La principal hipótesis es que las comisiones ilegales se integraban en la contabilidad del partido para después darles salida como "gastos de representación" sin acreditar.

Ante este complejo panorama, la gran incógnita es si alguno de los implicados romperá su silencio. Alejandro Requeijo señala que a Koldo García "le sienta muy mal que le minusvaloren", como hizo el presidente del Gobierno en el Senado. Esta podría ser la razón detrás de la reciente filtración de fotografías de Koldo con miembros del partido. El periodista recuerda una declaración clave de Aldama, quien afirmó que parte de las comisiones "iban para el partido". Esto sitúa a Koldo en una encrucijada, tal y como expone Requeijo: "Si de verdad Koldo quiere hacer daño, que demuestre que eso es falso, o por lo contrario, que tire de la manta y cuente si era verdad o no".