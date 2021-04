Herrera saca a relucir la verdadera cara de la II República en su 90 aniversario: "Todo menos ejemplar"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan por la actualidad que nos deja las últimas informaciones relacionadas con el plan de vacunación, y que pasan por el parón en el envío de las vacunas de Janssen.

Herrera también se ha referido al 90 aniversario de la proclamación de la II República, destacando la idealización que muchos tienen respecto a este momento histórico: "Para algunos es un día fetiche porque se cumplen 90 años de la proclamación de la II República. Hay muchos progres que sienten nostalgia de una etapa que no vivieron y que no fue una etapa ejemplar para la historia de España. Es muy de añorar la II República que está muy idealizada. Ahora parece que en la República nadie quiso apropiarse del sistema. Ya verán ustedes cómo algunos babearán con un etapa histórica que ni conocieron".

Herrera, sobre el proceso de vacunación

En cuanto al proceso de vacunación, el comunicador ha lamentado el nuevo frenazo que supone el parón a las vacunas de Janssen: "Lo de Sánchez se debe mirar. Ahora llega Janssen y dicen que hay que suspender el chorro de vacunas que iban a dar a Europa. Esto se produce porque en Estados Unidos han aparecido seis casos de trombos. Por tanto tenemos parada otra vacuna por un caso que vuelve a ser amplificada. Con este cambio de criterios se producen dudas en la población, Se deben contar las evidencias, y eso es 70.000 personas vacunadas menos en un día. Si nos pusiéramos analizar los casos de trombos de la píldora anticonceptivas o de otros medicamentos veríamos a ver qué pasa con estos fármacos. Lo que queda claro es que aunque el Gobierno quiera vender que tiene el control absoluto sobre la vacunación no es verdad".

Por último, Herrera ha señalado con datos lo importante que es crear seguridad respecto al proceso de vacunación: "Se deben comparar los porcentajes de probabilidad que hay entre sufrir un trombo por la vacuna de Janssen y la de sufrirlo por contagiarnos y ser ingresados. Dentro de cuatro días Estados Unidos, Europa y otras organizaciones dirán que la vacuna de Janssen es segura, pero ya habrá generado un clima de inseguridad. A mí me han llamado y hoy al mediodía me tendré que poner la vacuna de AstraZeneca, por edad me toca. Es lo hay que defender, que vacunarse es seguro".

