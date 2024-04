Así celebra el Efesé con su afición un triunfo importantísimo, pero no definitivo para la salvación

La afición del Cartagena sigue viviendo momentos emocionantes en una temporada de las más complicadas, pero en la que se han estrechado los lazos entre ellos y su equipo. Se lucha por una permanencia que cada vez está más cara, porque nadie se rinde en la Liga Hypermotion. El domingo disfrutaron con sus viajeros fans en el campo del Levante. Julián Calero ha inoculado en ellos ese carácter que tiene desde su llegada.

Primero contagió optimismo, después traspasó la capacidad de combate y a estas alturas los tiene metidos en el bolsillo. Raro es el día que no se habla en las redes sociales de la estatua que merece por la gesta lograda y la que está por conseguir. Con 30 puntos en la segunda vuelta, es el mejor equipo de este tramo de la campaña. Es el cuarto mejor visitante de la categoría y ha hecho fuerte al equipo en casa. Ya no es el peor en propio feudo y por ello se considera que la salvación estará en el Cartagonova, pero ayer la fiesta fue en Valencia.

No faltó el saludo vikingo, ni el momento del míster albinegro con sus admiradores. Por supuesto, no faltaron los vítores al capitán de la nave y en el Ciudad de Valencia sonó el ya típico "Calero, Calero". Un Calero que advierte a navegantes. "No hay nada hecho. El calcetín es tan frágil que te acuestas y le has dado la vuelta. Hay que tener cuidado, porque estamos más cerca, pero todavía nos quedan cinco finales".

Nada de besos

No quiere relajación alguna, ni besos de celebración, porque nada se ha conseguido y su receta vuelve al pico y pala hasta que de verdad se consiga el objetivo. Sin embargo, el equipo también celebró en el vestuario un triunfo de prestigio. Eso sí, quedan cinco partidos y el Cartagena saca cuatro de ventaja sobre el descenso. A falta de lo que haga el Mirandés, menos el Huesca, todos han sumado en la zona baja. El filial del Villarreal y el Albacete sigue de tres en tres. Están ganando o sumando frente a los que luchan en la zona alta.

El Cartagena tendrá ahora dos partidos en casa. Una gran oportunidad para asestar el golpe definitivo. El sábado, a las 21.00 horas, reciben a un rival directo como el Alcorcón. Hay promoción de entradas para intentar llenar el Cartagonova.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El calendario

Tras la visita de los madrileños, será el Tenerife el que juegue en el Cartagonova. Están en tierra de nadie, pero este fin de semana ganaron al Real Oviedo. En la hoja de ruta, el siguiente paso será visitar Eibar, recibir al Huesca y terminar en Barcelona ante el RCD Español. Hoy las miradas estarán puestas en el Racing de Ferrol- Mirandés que cierra la jornada.

Quedan cinco jornadas de emociones, pero la unión quieren que haga la fuerza albinegra para proseguir un año más en la Segunda División del fútbol español.