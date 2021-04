La canción del día de Herrera: ‘Para no olvidar’ de Andrés Calamaro, Manolo García y Vicente Amigo

La canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Para no olvidar’ de Andrés Calamaro, Manolo García y Vicente Amigo

“Es la historia de una canción…

¿Qué puede salir de la unión temporal durante tres minutos y medio de gente como Andrés Calamaro, Manolo García o el maestro Vicente Amigo? Pues está copla llamada ‘Para no olvidar’

Letra de la canción ‘Para no olvidar’ de Andrés Calamaro, Manolo García y Vicente Amigo

De un tiempo perdido

A esta parte esta noche ha venido

Un recuerdo encontrado

Para quedarse conmigo

De un tiempo lejano

A esta parte ha venido esta noche

Un recuerdo prohibido

Olvidado en el olvido

Sentimentalmente para remediarlo

Voy a quedarme contigo para siempre

Pero puede que te encuentre últimamente

Entre tanto me confundo con la gente

Sentimentalmente nuestro por ahora

Es el nido que el olvido ha destruido

Y si el viento me devuelve a tus orillas

Serenamente

Será dormido

Serenamente

Será dormido

De un tiempo lejano

A esta parte ha venido perdido

Sin tocarme la puerta

Recuerdo entrometido

De un tiempo olvidado

Ha venido un recuerdo mojado

De una tarde de lluvia

De tu pelo enredado

Como siempre que se cambian los papeles

Voy a quedarme dormido en tu cintura

Y si me despierta el día presumido

Déjame quedarme un poco en las alturas

Para qué contar el tiempo que nos queda

Para qué contar el tiempo que se ha ido

Si vivir es un regalo y un presente

Mitad despierto

Mitad dormido

Mitad abierto

Mitad dormido

Solo sé que no sé nada de tu vida

Solo me colgué una vez en el pasado

Presenté mis credenciales a tu risa

Y me clavaste una lanza en el costado

Creo que no te dejé jugar con fuego

Solo nos dijimos cosas al oído

Y si un día te encontrare una mañana

Será posible

Será dormido

Será posible

Será dormido