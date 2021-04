Los oyentes de 'Herrera en COPE': "No puedo ya ni apuntarme al paro, estoy desesperada"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Comenzamos con Nuria de Sabadell. “Quisiera poner una queja porque ya no sé cómo hacerlo. Necesito pedir cita previa al INEM. Llevo dos semanas intentándolo ni por teléfono ni por web ni por nada… Es una vergüenza este gobierno. Lo que está haciendo con la gente desempleada”, dice.

Su situación está en un momento límite. “Yo estoy bastante desesperada porque necesito la ayuda de 400 euros que nos dan para sobrevivir como podamos. Y no hay manera. Se preocupan de gilipolleces en lugar de preocuparse de la gente que estamos sin nada. Siento llamar así, pero es que estoy bastante desesperada”, explica.

Nuestros oyentes también han querido referirse al tema del momento: las vacunas. “Dar todos por hecho que el Gobierno no hacer nada por evitar la campaña de mala imagen de AstraZeneca. Así tienen a quién echarle la culpa. No hemos llegado al 70% de vacunación en agosto porque es que la gente no ha querido vacunarse. Nosotros no hemos tenido nada que ver”, dice Santiago de Madrid.

Desde Barcelona, Mercedes opina que “la mejor manera de que nos pongamos la AstraZeneca sería que delante de la cámara se la pusieran a la mujer de Sánchez. Si es que no se la han puesto ya como colaboradora de una ONG africana o estas cosas que se supone que ella hace. Pero bueno, es una idea. No vayamos a pensar que está vacunada. No, jamás pensaría semejante cosa.”

“Si la vacuna de AstraZeneca es tan segura y tiene más beneficios que contraindicaciones… ¿Por qué no se vacunan a los que ya no se les da la segunda dosis y ya han recibido la primera en vez de experimentar con los de 60 a 69 años?”, pregunta Belén de Castilla y León.

Por otro lado, las elecciones a la Comunidad de Madrid están cada vez más cerca. “Gabilondo si fuera como dice ser que es moderado, dejaría el partido como han hecho muchos dirigentes. Porque Sánchez es el que está actuando como candidato al PSOE de Madrid. Si fuera Gabilondo como tendría que ser, un hombre digno, dejaría el partido”, dice Pepi desde Andalucía.

Desde Colmenar, Jorge lanza estas cuestiones: “¿Nadie se acuerda de Ayuso yendo a Barcelona diciendo lo mal que lo hacían los catalanes porque con el tiempo tan bueno que hacía tenían los bares cerrados? ¿Eso no es utilizar la pandemia en una contienda electoral y en una comunidad en la que no es la tuya?”.

“Para justificar sus mentiras, Sánchez pide a los votantes socialistas de Madrid que además de votar al PSOE se van a tener que contagiar de COVID”, añade Pedro desde Castilla La Mancha.

“Un presidente de Gobierno no puede estar permanentemente instalado en la mentira. Alguien tiene que hacerle bajar a tierra y pedirle responsabilidades políticas. Y, sobre todo, un presidente de una nación no puede ir en contra de una comunidad como lo está haciendo hasta la extenuación con la Comunidad de Madrid. Ya está bien”, opina Benigan de Santander.

Sobre Sánchez también ha enviado su nota de voz Ana de Madrid. “El señor Pedro Sánchez, como tú bien dices, es un mentirator. Y nada, que se informe primero y luego hable. Pero bueno, esto no saldrá a ningún lado”, dice.

“Es increíble. Sánchez pide gobernar en serio en Madrid y además culpa a la Comunidad de Madrid de falsear las cifras. Sí, Sánchez. Esto es como si Jordi Puyol viniese ahora a decirnos que hay que ser honrados y ejemplares”, opina Mariano de Barcelona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, Fernando de Ciudad Real cree que “Ayuso ha demostrado que la gente lo que quiere es trabajar. Trabajar por derecho propio. Y no el voto comprado del subsidio como han hecho en Andalucía como han hecho durante 38 años. Comprar votos por una bañera, por una cocina o por una nevera”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.