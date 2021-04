Herrera: "El Gobierno va a por sus ahorros, a por lo que usted ha conseguido y por lo que ya ha pagado"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Martes 13 de abril del 2021, martes y 13, y gobernando Sánchez, en fin, un día ideal para aprehensivos. Llega la vacuna de Janssen, a partir de mañana va a estar disponible para la gente de 70 a 79 años, pero sigue habiendo y hay mucha y se detecta resistenica a ponerse la de AstraZeneca por parte de algunos que dicen: 'No, yo si eso ya me espero'. Esperarse significa pasar al final de la cola otra vez. Y se está estudiando la proposición de alguna comunidad como Andalucía o como Madrid de que esa vacuna sea para voluntarios.

Miren, la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado, aunque usted haya pasado la enfermedad del covid, es tan grande... Esto lo están viendo mucho en laboratorios que hacen análisis serológicos, que han recogido datos y los están actualizando constantemente. Miren, cuando no había vacuna un infectado por el virus generaba anticuerpos. ¿En qué proporción? Pues se decía entre una y diez unidades por milímetro, algunos incluso llegaban a lago más y decían qué barbaridad, tiene hasta 14 unidades por milímetro. Bueno, una vacuna, cualquiera de las vacunas puede hacer que esas unidades lleguen a las 1000 unidades por milímetro. Comparen ustedes 14 y 1.000.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Todos aquellos que se sentían inmunizados, 'he pasado la enfermedad, por lo tanto, no te preocupes, te puedo dar un abrazo', el que te puede dar un abrazo de verdad es el que te ha vacunado. Hay un rango que se movería entre 400 y 1.000 en función de múltiples factores que todavía se están estudiando, pero aún quedándose en el rango bajo la diferencia en la producción de anticuerpos gracias a la vacuna es abismal porque cuando entra el virus en su cuerpo el sistema inmune se pone a degradar ese virus en proteínas y para cada proteína tiene que generar defensas. Eso hace que el sistema inmune tenga que abarcar mucho y a lo mejor apretar poco. En cambio las vacunas, la de RNA como la de AstraZeneca, lo que hacen es meter en el cuerpo muchas copias de la proteína S, que es la madre del cordero, de manera que lo que hace el sistema inmune es dedicar todas sus balas a darle duro a esa proteína S.

Y esto es solo la respuesta a corto plazo en términos de anticuerpos. El gran legado de las vacunas es que a lo largo plazo generen inmunidad celular, así que a lo largo de esta mañana volveremos a hablar de esta cuestión en un momento en el que la incidencia acumulada sigue subiendo. Estamos cerca de 200 por cada 10o mil habitantes. Por otra parte, se esperaba. Es una cuarta ola que está ahí, bastante menos virulenta que las demás, sobre todo porque también hay más gente vacunada, lo que preocupa es la presión en los hospitales, que es lo que hay que aligerar.

Y los impuestos. Hoy podríamos hablar de lo que tiene decidido hacer el Consejo de Ministros, que es alargar esta cuestión de los 140 mil millones, que coja bien la campaña de Madrid, que 'vacunator' salga con la capa dorada volando sobre todos nosotros. Miren, antes les decía a las 07:00, esto es como en la boda de la hija de Lola Flores, de mi querida Lolita, que se juntó allí una cantidad de gente que no estaba invitada y no había manera de que se fueran. Y Lola Flores salió y dijo aquello de 'si me queréis, irse'. Maravilloso por otra parte. Pues es lo mismo que estará diciendo Ángel Gabilondo a los del Gobierno de Pedro Sánchez: 'Si me queréis no vengáis a la campaña de Madrid' porque ha salido la ministra de Hacienda a desdecir lo que dijo en este programa, que él no iba a elevar los impuestos a la Comunidad de Madrid. Pues claro que los va a elevar.

EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL / Europa Press / ContactoPhoto

Ya ultima su nueva reforma fiscal, que es la manera de decir que le van a dar un palo a ustedes en el bolsillo. La secuencia de decisiones desde que Sánchez es presidente es como para salir corriendo. Le va a subir los impuestos, les vacuna lo justito, les sumerge en el Franquismo y en la Guerra Civil, les educa a los niños con la 'Ley Lolail0, les condena al paro, sobre todo si es joven o mujer, les quiere rebajar las pensiones o que trabajen hasta reventar y, además, ahora, más impuestos. Ese es el resumen de la gestión de 'Su Sanchidad'. Cuanto más tramposo es su lenguaje, siniestras son sus consecuencias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora pretenden colar una nueva mentira para justificar el atraco fiscal: que en España se pagan pocos impuestos. Es mentira. ¿Mentirator qué va a hacer si no es mentir? Dar un dato para ver si todo el mundo traga, que estamos hasta ocho puntos por debajo de Euroa en presión fiscal. Y eso es mentira. Vamos a ver, les cuento cómo hacen la cuenta para intentar engañarnos. Comparan lo que significa la recaudación en el PIB con lo que supone en Europa. Y cono aquí es inferior, dicen que pagan impuestos bajos. No, es falso, la recaudación es inferior porque aquí hay nás paro, los salarios son más bajos, la economía sumergida más elevada, pero los que pagan con arreglo a sus rentas pagan más que en Dinamarca.

En lugar de promover empleo, atraer inversiones empresariales, ayudar a generar riqueza para que muchos más paguen, lo que intentan es que unos pocos paguen todavía más para que así le salgan las cuentas a este impostor y a todos los que le rodean. Es un país hundido, su receta es ponerle la mano a Europa, sacarle la navaja a ustedes, dame la cartera. Y esto va a hundir aún más a España para mantener el despilfarro que este Gobierno ha consignado a los los absurdos presupuestos de 239 mil millones de euros de gastos, que es una barbaridad: deuda, déficit desbocado, etc. Y ahora intentarán disimularlo con eufemismos, pero quédense con la idea. Sánchez ha puesto su mirada en sus ahorros de usted y cuando pueda meterá sus garras. Y más en la Comunidad de Madrid a los que más especialmente les subirá el impuesto de la muerte, que es el de Sucesiones, y el de Patrimonio, es decir, van a por sus ahorros, van a por lo que usted ha conseguido y por lo que usted ya ha pagado, ahora quieren que sigan pagando más y más y utilizarán el impuesto sobre la riqueza y otras grandilocuencias absurdas, mentirosas, cleptómanas. Es esa enfermedad, ese enfermizo deseo de asaltar su cartera que tiene toda esta gente. Asaltar la cartera del ciudadano.