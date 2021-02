Herrera resume en pocas palabras la presencia de Otegi en el acto de Junqueras: "Dos condenados"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando dos de las claves informativas de la jornada: la pandemia y la recta final de la campaña electoral en Cataluña.

Respecto a los comicios catalanes, Herrera ha explicado que existen dudas sobre el resultado: "Todo es una absoluta incógnita. Los estudios hablan de un triple empate y que Illa puede ganar en votos, pero no en escaños: algo que le puede provocar que sea muy difícil formar Gobierno".

Herrera hace balance de la campaña en Cataluña

Herrera ha hecho referencia a los capítulos de violencia que se han producido este fin de semana en varios mítines de Vox: "La noticia de estas elecciones catalanas es que se puede decir de todo, pero sobre todo que son violentas. Violencia abierta ante la actitud pasiva de unos y de otros, sobre todo de los que diseñan los protocolos de seguridad. Este odio ante un partido constitucionalista, como es Vox, es absolutamente indecente. Los demás partidos dicen difícilmente esta boca es más, pero lo que le ha ocurrido a Vox le ha sucedido en otras ocasiones a partidos como PP y Ciudadanos.

Hay muchos catalanes sin miedo

Hay muchos catalanes sin odio.

Y ahora tienen a Ignacio Garriga para defenderles.#GraciasHospitalet#RecuperemosCataluñapic.twitter.com/BXLBCMlpXl — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) February 7, 2021

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha hecho un símil entre la situación que se vive en Cataluña y la que se plasmaba hace unos años en el País Vasco: "La política catalana se 'batasuniza', con Otegi en los mítines. Los partidos que callan o miran para otro lado son lo que quieren acabar con el régimen constitucional, y que casualidad que son los mismos socios de Pedro Sánchez en Madrid, que ni se despeina ante esta situación".

En clave electoral, Herrera también ha valorado la presencia de Arnaldo Otegi en el acto de ERC celebrado este domingo: "¿Qué podía faltar más en la campaña electoral? Lo que le faltaba a ERC y al separatismo catalán es Arnaldo Otegi. Han llevado a un condenado por secuestro a su acto central de este domingo. Al lado de la gente dice Otegi, menos a la que matamos. Allí estaba con Junqueras. Fíjense: dos condenados por la justicia. Esta es la dupla que presentan, por cierto, los socios de Sánchez".

En cuanto a la pandemia, el periodista ha explicado algunas de las claves por las que pasa su actualidad: "Los indicadores mejoran pero la presión hospitalaria no. España sigue entre los líderes de los países con mayor incidencia acumulada. En cuanto a la vacunación tenemos que estar pendientes a quién se le va a poner la vacuna de AstraZenecay en cuanto a las cepas sabemos que las vacunas de Pfizer y Moderna están aguantando el tipo ante las cepas británica y brasileña, pero menos con la sudafricana".

El análisis de Herrera sobre la pandemia

Por último se ha referido al calendario de vacunación, señalando que existen todavía muchos puntos que se deben determinar para intentar conseguir los objetivos marcados: "El calendario de vacunación se tiene que completar esta semana, todavía hay muchas dudas. Pero el gran problema está en la falta de vacunas, en el cuello de botella que se ha generado y que no te permite hacer muchos grandes planes. Aunque otros sí están llenando grandes espacios como Alemania, y no hablemos de Estados Unidos, que están vacunando a dos millones de personas al día. La pregunta es por qué ellos tienen la vacuna y Europa no. Veremos a ver si esto coge velocidad en las próximas semanas.

