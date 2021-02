Herrera responde a los que sabotean el Zendal y desvela quién puede estar detrás: "Hay que ser muy canalla"

Carlos Herrera ha dedicado unas palabras en su monólogo de este miércoles a las personas responsables de los sabotajes que está sufriendo el hospital de la Sanidad pública madrileña Isabel Zendal.

Los ataques al hospital Zendal

Los responsables del hospital Isabel Zendal y de la Comunidad de Madrid ultiman los detalles para la denuncia que prevén presentar por los objetos y material sanitario desparecidos en las últimas semanas y los sabotajes presuntamente sufridos en el centro hospitalario. La denuncia va acompañada de un informe detallado en el que incluso se especifica el numero de estocaje de los objetos sustraídos.

Los hechos ocurridos son calificados por el coordinador del hospital, Fernando Prados, como “extraordinarios, provocados y con el fin de generar algún daño”. Entre el material desaparecido destaca, según confirman a COPE fuentes del propio hospital, desde laringoscopios (unas pequeñas paletas con las que se ayudan los sanitarios para realizar la intubación laringo-traqueal en las UCI) a piezas de los ventiladores. “También desaparecieron un buen día -añade un trabajador del hospital- casi todas las existencias en repuesto de unas determinadas pastillas. Eso al margen de sabotajes como taponar las tazas de los servicios en los vestuarios con empapadores de las camas”.

Herrera responde a los que atacan el Zendal: "Canallas"

En su intervención de este miércoles, Carlos Herrera ha lanzado un mensaje a estos saboteadores:

"Bueno, la Comunidad de Madrid y la dirección del Hospital Isabel Zendal han dado cuenta de los sabotajes que sufre ese hospital desde hace tres semanas: cables rotos, desaparición de material sanitario, interruptores dañados y desperfectos, un hospital que alberga a más de 500 pacientes, 24 en UCI. Claro, ¿quiénes son los creadores de esos sabotajes? Les recuerdo que el centro vive una lamentable campaña de hostigamiento, un sinsentido sin precedentes, errores que pueda tener o que deje de tener.

La campaña de quienes analizan hasta la temperatura de los guisantes procede de los mismos ámbitos que hacen la vista gorda con los verdaderos problemas sanitarios de la gstión del Gobierno. Les parece muy grave que la cafetera no tiene capuccino pero no que se oculte a los 35 muertos de la pandemia. No cabe mayor degenerción ni podredumbre moral, profesional, que algunos individuos se dediquen a sabotear el Zendal, es decir, empleados tal vez. Pues eso es lo que tiene que investigar la dirección del centro porque hay que ser muy canalla para robar piezas de material con los que se atiende a enfermos. Siempre habrá una izquierda que les comprenderá y cualquier cretino con bata blanca puede aparecer en televisión soplando pestes del Zendal después de que algún colega haya hecho algún trabajo sucio, pero es absolutamente indignante".