Herrera destapa la gran mentira de Salvador Illa tras anunciar su candidatura para las elecciones en Cataluña

El periodista de COPE, Carlos Herrera, ha arrancado este 5 de enero haciendo referencia a una de las personas que está siendo noticia en las últimas horas, Salvador Illa, de quien ha desvelado una de sus grandes mentiras en las últimas horas.

Lo ha hecho, tal y como ha explicado, en un momento delicado para nuestro país. Y es que España persigue peligrosamente los datos de Reino Unido, que este lunes ha anunciado el primer ministro británico el confinamiento total del país.

En las últimas 24 horas las comunidades han notificado al Ministerio de Sanidad 30.579 nuevos casos, lo que eleva la cifra de contagiados por Covid-19 en España desde el inicio de la pandemia a los 1.958.844 mientas que los fallecidos superan los 50.000 según el ministerio que dirige Salvador Illa.

Salvador Illa, candidato a la Generalitat

Esta situación tan complicada, y en medio de un plan de vacunación que se retrasa, no ha impedido que el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya anunciado su candidatura a las elecciones catalana previstas para el próximo 14 de febrero.

Su candidatura llega tras la renuncia del secretario general del PSC, Miquel Iceta, de presentarse a unos comicios donde el resultado parece que va a estar muy apretado. Una candidatura que siempre ha negado y que se ha visto forzada por Pedro Sánchez, tal y como ha podido saber la cadena COPE.

Herrera destapa la mentira de Salvador Illa

Su candidatura a la presidencia de Cataluña, sin embargo, no ha hecho que Illa haya dimitido como ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado en una entrevista que su papel como ministro acabará "cuando empiece la campaña electoral". Hasta entonces, decía en una entrevista, "voy a ocuparme de mis tareas como ministro. En 15 días de campaña hay tiempo para explicar nuestra propuesta a los catalanes".

Unas palabras, sin embargo, que han sido puestas en entredicho por el periodista Carlos Herrera este martes. "Salvador Illa es la figura política de estos días porque sigue ahí de ministro de Sanidad y candidato socialista a la presidencia de la Generalidad porque aquí en la política española vale todo. Irte no es lo suyo si te pide en una pandemia, pero si te vas, te vas. No puedes ser ministro por la mañana y candidato por la tarde, porque dónde tienes la cabeza puesta. Illa negó tener la cabeza en el PSC.Es mentira, evidentemente, todos los minutos, no es verdad, porque los fines de semana estás como candidato del PSC dando mítines", ha dicho.

