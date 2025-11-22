Encarni: "Estoy casada con Carlos Herrera y alguna gracia hemos vivido en el Camino de Santiago; han preparado la cámara en algún bar"

El programa Herrera en COPE, conducido por Alberto Herrera, ha abierto un debate que resuena en miles de hogares españoles: la guerra de los trastos. En su sección de 'la hora de los Fósforos', los oyentes han compartido sus experiencias, a menudo tragicómicas, sobre los objetos que sus parejas o familiares deciden tirar a la basura, destapando un conflicto doméstico muy extendido.

Madres que tiran los recuerdos

El caso que ha destapado la caja de los truenos ha sido el de Encarni, una oyente que ha relatado cómo su madre se deshace de sus pertenencias. Según ha contado, al volver a casa de sus padres para buscar trajes de boda o zapatos guardados allí, se encuentra con la misma respuesta de su madre: "a lo mejor, lo he tirado". Encarni ha afirmado que su testimonio refleja una realidad muy común: "creo que muchas hijas de España se pueden sentir identificadas conmigo en esto".

Zapatos y camisas expuestos en una tienda local

La historia de Encarni ha llegado con una anécdota personal, ya que ha revelado que está casada con el "Carlos Herrera de Tomelloso", un homónimo del conocido comunicador, y que justo celebraban su aniversario de boda. Su experiencia, sin embargo, ha puesto el foco en una dinámica familiar que ha generado un gran número de llamadas y mensajes.

El chándal de superhéroe y las camisetas de fútbol

Entre los testimonios masculinos ha destacado el de Miguel Ángel, quien ha compartido con dolor la pérdida de su preciado "chándal de superhéroe", una prenda que su madre le había confeccionado con un triángulo rosa fosforito en la espalda y forrado con una sábana de franela. Su mujer, según ha lamentado, lo hizo desaparecer a los tres meses de casarse. "Llevo dos años buscando la camisa de gafas, y la camisa de gafas, claro, tirada, obviamente, se la había quitado del medio", ha añadido sobre otra de sus pérdidas.

Por su parte, Juan Carlos ha expuesto su frustración porque su mujer quiere tirar toda su colección de objetos relacionados con el fútbol. "Lo que estorba es lo del Madrid, lo de España y mi colección de bufandas", ha sentenciado, señalando que los "300 pares de zapatillas" de ella no parecen ocupar el mismo espacio problemático en los armarios.

Alamy Stock Photo Hombre buscando una camisa colgada en la barra de su armario, vista en primera persona mirando hacia abajo desde sus brazos

A estos casos se suman otros igual de singulares, como el de Teresa, que quiere deshacerse del petate de la mili de su marido que data de 1981, o el de un oyente al que le quieren tirar una figura de Darth Vader de un metro y medio que preside su salón.

En el extremo opuesto se encuentran los acumuladores. Una oyente llamada María ha explicado su truco para gestionar el afán de su marido por guardarlo todo: la técnica de "cámbialo de sitio", que consiste en mover el objeto y, si no lo echa en falta en un tiempo, tirarlo. El caso de Daniel es aún más llamativo: su mujer guarda desde las bandejitas blancas de PVC de la carnicería hasta las gomas elásticas de los puerros, e incluso anota la fecha en las figuras de los roscones de Reyes.

El propio equipo del programa ha confesado ser víctima o verdugo en esta guerra. El colaborador Antonio Agredano ha recordado cómo, tras la muerte de su madre, encontró cintas de vídeo VHS con todos sus programas de televisión grabados. Un carrusel de historias que demuestran que la gestión de los recuerdos y los objetos en la vida doméstica es una fuente inagotable de anécdotas.