Herrera, a Illa: "Los culpables los ha decidido un tribunal al que queréis sortear con la equidistancia"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es lunes, es 4 de enero del 2021 y, miren ustedes, hay temas de actualidad que son de envergadura y de importrancia. Oiga, hay muchas cosas de las que hablar. Estamos en medio de una vorágine de pandemia tremenda: aumentan los contactos, aumentan los contagios, estamos viendo que llegan las vacunas, pero las vacunas que tampoco se ponen en marcha porque logísticamente es muy difícil, no es fácil, estamos en lo que estamos.

Pero, vamos, seguramente usted hoy de lo primero que va a hablar es del frío y de lo segundo de cómo llegan los Reyes Magos. Quiero decir que todo es importante, pero aquello que en primer momento nos asalta es lo que indudablemente nos motiva. Y hoy a eso le llaman frío, que no es frió en realidad porque técnicamente no hace. Hace fresco, hay lugares con nevadas y seguramente se van a intensificar esas nevadas en los próximos días. Si usted ha puesto la calefacción tanto, que si no tiene calefacción, que si hay que ver, que si no hay que ver, que dos mantas en lo alto, que voy a salir con una pelliza o un oso polar abrigado. Ese es uno de los motivos de las conversación y el otro es cómo van a llegar los Reyes Magos.

¿Cómo van a llegar los Reyes Magos, que serán todo lo magos que quieran pero también puede coger el covid? Pues con precaución. Entonces seguramnete no con cabalgatas como las recordamos al estilo habitual como tú, chavalín o chavalina, hubieras querido para este año. Pero este programa que tiene buena comunicación con los Reyes, con todo tipo de reyes, sí te dice que hemos trasladado el mensaje y es que van a llegar la noche del 5 a todas las casas y en función de diversos factores intentarán dejar algún regalito a niños y mayores, es decir, que eso está asegurado. Andad con tranquilidad y si no me habéis oído vosotros que os lo digan vuestros padres, que de esa información disponen en COPE. Pero claro, dispone de más información.

RETRASO EN LAS VACUNAS

Si tiene que ver con la pelea contra la covid nadie en su sano juicio podía pensar que habiendo el aumento de contactos, que a pesar de las restricciones se produce en Nochebuena y en Navidad no fuera a haber aumento de contagios, es decir, no sé si será una tercera ola o un repunte de la segunda o la cuarta directamente, pero que habrá más contagios y que ahora cuando llegue enero el coronavirus nos pasará la factura de la Nochebuena y de la Navidad. Toda la gente, por cierto, ha sido razonable y ha hecho lo que le decían las autoridades que tenían que hacer. No obstante, habrá repunte porque la semana de fin de año se han declarado 25 mil contagios más. La semana de Navidad fueron 16 mil 500. Bueno, es un aumento de proporción notable y ahora se retoma la vacunación en este primer día laborable de 2021.

Y a esperar que sigan llegando las dosis de vacunas que hasta ahora solamente la de Pfizer ocupa la Unión Europea. Los británicos ya van por la tercera. Han empezado a poner Pfizer, Moderna y ya están con Oxford/AstraZeneka. Aquí a ver cuándo llegan las otras dos. Es muy complicado abastecer logísticamente a toda Europa y luego en cada país repartir sus dosis. Y algunos dirán: ¿por qué esto va tan lento si tienen y han utilizado el 10% o el 15% de las dosis que se han puesto en manos de los departamentos sanitarios de cada comunidad?

La tentación de señalar al responsable de turno de cualquier autonomía es automática y sencilla, pero tienen razón en una cosa. Oiga, te llegan 15 dosis para 7.500 personas, tú pones la primera y a los 21 días has de poner la segunda, con lo cual, esas otras dosis, las que te sobran, puedes emplearlas en otras 7.500 personas, pero es que si no te llegan por problemas logísticos como está pasando, eso va a cuenta de inventario porque no sirve de nada una dosis si la segunda no te llaga. Por eso están vacunando a poca gente. Cuando lleguen más podrá ese aspecto solucionarse o acelelarse de manera que nos encontremos ante este duro mes de enero al que nos vamos a enfrentar.

ILLA SERÁ MINISTRO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO

Mientras tanto, la noticia política en España en estos días ha sido que el ministro del ramo que se tiene que encargar de estas cosas que, por cierto, ha sido clamoroso desastre en la gestión de la Sanidad, ahora reparte su tiempo entre las labores del Ministerio y la candidatura de las elecciones en Cataluña que por ahora siguen previstas para el 14 de febrero. Y la factoría de propaganda de Moncloa ha decidio mantenerlo en esa doble condición para explotar al máximo su candidatura electoral en su labor como ministro.

Lo fantástico es que lo que no importa es cuál haya sido el balance de esa labor. Illa seguirá siendo ministro hasta el último día y reporte una rentabilidad electoral aunque la dedicación al Ministerio se resista. Y veamos que es lo que dice el Illa candidato. Dice esa misma tontería que Pedro Sánchez: "que todos somos culpables de lo ocurrido en Cataluña en estos últimos tiempos".

No, no, no. Perdona, bonito, yo no soy culpable de nada y el que me está escuchando en su casa tampoco. Los culpables son culpables y lo ha decidido un tribunal al que ahora le queréis sortear con este argumento de la equidistancia en el que el socialismo se mueve tan agusto. Los independentistas violaron la Constitución, silenciaron e ignoraron a la mitad de la sociedad catalana de la que formaba parte Illa, por cierto, y ahora no son culpables porque culpables somos todos. O sea, tan culpables son los que han querido imponer un asfixiante régimen soberanista al conjunto de la sociedad como los que se han resistido a ese proyecto totalitario.

Todos somos culpables según Illa. Puigdemont y Junqueras son tan culpables como el propio Illa, que salió con miles de catalanes a la calle para frenar una deriva totalitaria. Aquellos días fueron muy duros, pero hombre, no deberían olvidarse ni tartar de reescribirlos tan pronto. Ese "todos tenemos la culpa" es una triquiñuela por la que se pretenden blanquear indultos de este Gobierno, los que se comprometió a conceder. Es una falacia que nos pone al mismo nivel a los que violaron la ley con los que sufrieron el acoso. Y ambas abonan el victimismo de los independentistas, que no quieren un indulto, quieren amnistía general. Nunca se han arrepentido de lo hecho y, además, insisten en que lo van a volver a hacer.

Yo no sé el éxito que va a tener este embustero en esa puesta electoral y tampoco sé cuál es el Illa que va a comparecer en la contienda: el que en 2017 formaba parte de la resitencia contra el golpe soberanista o el que en 2020 está diciendo que la culpa es de todos. Pero, en cualquier caso, te recuerdo algo, querido, la culpa no es nuestra, de los que estamos en este lado, así que búscate otro tipo de culpables.