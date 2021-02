Herrera anuncia el motivo por el que Salvador Illa ya ha perdido en Cataluña: "Las verdaderas estrellas"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando el cómo ha sido el comienzo de la semana respecto al avance de la campaña electoral en Cataluña: "Cataluña no deja de ser un instrumento de Pedro Sánchez para afianzar su Gobierno. Sánchez confía en el avance del PSC para consolidar su pacto con los independentistas de ERC".

El comunicador también ha analizado los últimos datos que se han conocido respecto al avance de la pandemia en nuestro país: "Se sigue apreciando una ligera bajada en la incidencia por cada 100.000 habitantes. Esa bajada todavía no se traduce en hospitales y UCI. Los contagios acumulados de este lunes han sido menos que hace siete días, pero hay una canalla cepa contagiosa por ahí que hace que se mantengan los fallecidos. Lo que debemos hacer es cortar los contagios y eso se hace a través del corte del contacto de personas".

El análisis de Herrera sobre la situación de la pandemia

También se ha referido a las vacunas, señalando que las últimas informaciones que se conocen no son muy optimistas en relación con el calendario de vacunación establecido por el Gobierno: "Un parón de la producción ha hecho que las negociaciones de la Unión Europea no sea suficiente para conseguir los objetivos. Lo del 70% en verano no es posible".

Volviendo a la realidad de los hospitales, el director de 'Herrera en COPE' se ha querido acordar de los demás enfermos, los que no están siendo atendidos por culpa del coronavirus: "El problema de los hospitales, aparte de la UCI, es que las demás patologías han pasado a ser no prioritarias. Esas personas siguen enfermando de lo mismo de siempre, pero tienen que esperar".

En cuanto a un posible confinamiento, Herrera ha sido claro y ha señalado que nuestro país no se lo puede permitir desde el punto de vista económico: "Ya vimos que en la primera ola la solución era meternos a todos en casa, eso no se puede hacer. Pero algo deberemos hacer y no siempre ser tan optimistas como el Gobierno. Sabemos las debilidades que tiene España. Entiendo que el Gobierno quiera ser optimista, pero ser muy intensos en los momentos complicados hace que se genere cierta frustración en las personas que están escuchando".

La reflexión de Herrera sobre las palabras de Reyes Maroto

En esta dirección, ha tenido un minuto para dirigirse a Reyes Maroto, que hace unos días prometió que en Semana Santa se podría recuperar cierta normalidad: "Reyes Maroto dio a entender que la movilidad se podía recuperar en Semana Santa. Eso es imposible. Hasta el más optimista, Fernando Simón, se quedó un poco pillado al ser preguntado por estas palabras, viniendo a decir que había dicho una tontuna muy grande. El Gobierno lanzó ese optimismo el mismo día en el que Sanidad pedía que se aumentaran las restricciones. Entre el optimismo de Sánchez y el de Reyes Maroto, lo más sensato lo está diciendo el Ministerio de Sanidad".

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. EFE/Chema Moya/ArchivoChema Moya

Por último, Herrera ha comentado el debate que existe en relación con las dosis que sobran tras un proceso de vacunación, hipótesis que también sigue dejando dudas en el Ministerio de Sanidad: "En cuanto a las vacunas, escuchando a Fernando Simón, no tenemos nada claro qué hacer cuando sobran vacunas. A pesar de sus palabras tiene toda la razón, y si sobran vacunas hay que ponerlas cuanto antes. Es un debate interesante".

En clave política, Herrera se ha referido al papel de Illa en la campaña catalana, que ha quedado un poco en segundo plano tras la irrupción de los políticos independentistas en prisión: "La estrella de esta campaña estaba escrito que iba a ser Salvador Illa: todos los focos puestos en el hombre que habla bajito. Pero las estrellas al final están siendo los presos, ya que la Generalitat ha utilizado la llave de la cárcel para que participen en los actos que consideren oportunos".

