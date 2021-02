Herrera: "Ni la tercera ola ni la nevada ha alterado a Iglesias, que ha estado viendo series en su chalet"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ahí lo tienen. ¿El qué? El 1 de febrero. ¿No querían que acabara enero? Pues tienen ahí el 1 de febrero. ¿Y cambiar significa algo? Evidentemente no, el día es igual de fastidiado que el de ayer, por no decir otra palabra, y el de mañana seguramente será parecido al de hoy. ¿Y usted por aquello de ser lunes, que tanto le gustan los lunes, no tiene algo agradable, alguna esperanza a la que nos agarremos para ver si esto empieza a acabarse? Sí, hombre, vamos a ver, a trompicones, pero esperemos que la cosa empiece a virar en la buena dirección. ¿Por qué? Porque detectamos que hay algunas noticias positivas imperfectas, pero bueno, algo de positivas.

Los de la vacuna de AstraZeneca se comprometen a entregar a la Unión Europea 9 millones más de dosis, que son cuatro millones y medio de personas, es decir, eso daría para una región del centro de Alemania pequeñita, para una ciudad, pero bueno, algo es algo para llegar a 40 millones de vacunas, que son la mitad de las que se pactaron. El Reino Unido, por ejemplo, está vacunando a 600 mil personas al día. Dí tú también que allí no están el fin de semana desconectados, no cierran el Ministerio como aquí, que no tenemos datos.

¿Qué datos tenemos de lo que ha sido el fin de semana? Parece, sumando los datos de todas las comunidades autónomas, que baja el número de contagios. De ahí a que eso libere o alivie la situación de los hospitales, no lo den por hecho como pueden imaginar.

Pero ayer hizo un año, se lo contaron todos los medios de comunicación empezando por este, de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a la Gomera, que había tenido contacto con uno que había venido... El tío está felizmente bien, pero fue el primero, el que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. “En España solo tendremos casos aislados”. Caramba, pues si llega a haber casos, hijo mío.

La vida nos ha cambiado por completo, como nunca, desde hacía 80 años: casi tres millones de contagios, cerca de 85 mil fallecidos reales, el mayor hundimiento económico desde la Guerra Civil, una modificación o restricción de actos individuales, libertades públicas como nunca en la historia reciente. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta porque seguimos siendo el único país de Europa que, como le decía antes, no da datos el fin de semana, las vacunas no llegan, el sistema hospitalario sigue al borde del colapso con cinco mil personas en las UCI que han tenido un año para ampliar y solo lo han hecho algunas comunidades. Un año después sigue sin haber un comité de expertos que gestione la pandemia. Ahí pequeños comités que tienen gobiernos autónomos, a los que se les ha trasladado completamente toda la responsabilidad sin liberar el corsé del estado de alarma. Se ha rechadado auditar una gestión precedente, se ha cambiado al ministro de Sanidad en pleno pico de pandemia y el plan de reconstrucción posterior no lo hay.

La situación reclama pactos de Estado importantes entre los principales partidos que pueden pactar y que tienen historial de pactar. No lo hay. La política se ha radizalizado, Educación, Justicia, eutanasia, y los pactos solo se hacen con el nacionalismo vasco y el independentismo catalán. Y la hoja de ruta se dedica a aumentar gasto público de manera, por cierto, bastante caprichosa. Y en confinar unos fondos europeos que Moncloa va a gestionar como la pandemia, a su antojo.

¿Pues qué quieren que les diga? ¿Y no puede ser usted un poquito más agradable? No, si es que si quieren le engaño como le están engañando ahora mismo, que le están diciendo que en verano el 70% de los españoles estaremos vacunados. Es mentira, pero siguen diciendo eso. No tienen ningún atisbo de pudor a la hora de mentir.

Y hay que ver qué callado ha estado Pablo Iglesias todo el mes de enero porque ni la tercera ola ni la cepa británica ni la nevada. Nada alteró la actitud de este tío. Ahí estuvo viendo series en su chalet. Claro, llegaron las vacunas, cuando se constató que el esfuerzo de unas compañías privadas, cotizadas en bolsa, había permitido conseguir un remedio en tiempo récord, pues miró para otro lado porque eso no se acomodaba a su esquema mental. Pero el del moño rojo parece haber oído esa, incluso olido por dónde incar el diente a su presa. En una entrevista a EuropaPress dice que si por él fuera nacionalizaba AstraZeneca, Pfizer y la otra y la otra y no dejaba una viva.

Miren, hasta este tío tiene que ser consciente de la barbaridad que supone nacionalizar una multinacional. ¿Pero este sabe de lo que habla? Lo único que haría sería abandonar el mercado que le fuera hostil. Dice, bien, hago las maletas y me voy de aquí. Vas a nacionalizar tu chalet de Galapagar. Pero como este es un cuentista que vive de hacer ver que hace más que de hacer propiamente dicho, pues tiene que lanzar su propuesta populista y justificar por qué no hace nada, es decir, vivier en ese somos Gobierno pero jugamos a hacer oposición. Dicen que al PSOE le tiene bastante harto, pero bueno, se lo merece. También les digo que los socialistas en el pecado llevan la penitencia.

Si tanto creen en la fuerza de lo público, en la necesidad de impulsar vacunas, por qué en vez de especular con la nacionalización de multinacionales no se vuelcan más en la vacuna del CSIC. La que están desarrollando ha tenido un presupuesto de 700 mil euros, la de Oxford tiene cientos de millones. Y los investigadores españoles lo han explicado en más de una ocasión. Donde otras empresas tiene a un centenar de tíos dándole a la pipeta, aquí hay siete, que caben en un microbús. En lugar de meter dinero en todos los chiringuitos de trincones que están manteniendo en función de ideologías sectarias, dárselo al CSIC, verás tú como la vacuna española llega antes.

¿Y de las elecciones en Cataluña qué? Pues de las elecciones en Cataluña cuarta jornada de campaña electoral, ahí varias encuestas que dicen que el PSC ganaría mucho voto, pero no suficiente para contrarrestar el que sumarían ERC y los del Fricandó. Ya veríamos. Ayer un debate en el que se empeñaron en hablar para toda españa en catalán los independentistas.