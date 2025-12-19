Los españoles se enfrentan una nueva regulación cada 42 minutos y el Banco de España advierte de que los beneficiados son las grandes multinacionales

El Banco de España admite que el exceso de regulación está “matando a la economía”. Así lo ha explicado Pilar García de la Granja en la sección 'La píldora económica' del programa 'Herrera en COPE', donde ha analizado un nuevo estudio del organismo que revela cómo la interminable normativa está frenando el crecimiento económico e impidiendo que el país alcance una mayor prosperidad.

Según ha detallado la periodista, los datos son abrumadores: “En España se publican más de 30 normas al día”. Esto supone, tal como ha destacado, la creación de “una normativa nueva cada 42 minutos”, lo que además de generar confusión está destapando grandes diferencias entre regiones.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

El cóctel molotov de la burocracia

Pilar García de la Granja ha calificado esta situación como una “burocracia asfixiante” que, a su juicio, no busca equilibrar los mercados, sino “al control y a la reducción de nuestros sectores productivos”. La suma de estas políticas burocráticas con las laborales y las energéticas conforma un “cóctel molotov” con graves consecuencias.

Entre los efectos adversos, ha enumerado el aumento del absentismo laboral, el cierre de empresas pequeñas y el fortalecimiento de las grandes corporaciones, junto a “miles de euros en subsidios”.

Finalmente, García de la Granja ha señalado que el informe del Banco de España confirma algo que es “de sentido común”: “El exceso de regulación ayuda a las grandes empresas multinacionales”. Según ha explicado, estas compañías “se pueden permitir tener departamentos especializados para lidiar con estas regulaciones”, mientras que las pequeñas empresas “se atascan y se ahogan” ante la ingente cantidad de normativa.

La doble asfixia de las pymes: burocracia y absentismo

Los datos que sustentan esta tesis son abrumadores. Desde 2022, en España se publica una nueva normativa que afecta a los negocios cada 45 minutos, sumando una media de 32 normas nuevas cada día. Solo el año pasado, el conjunto de regulaciones alcanzó un total de 1,3 millones de páginas. Esta complejidad no solo consume tiempo, sino que impone un coste directo a las empresas. Según los expertos, una pyme en España gasta anualmente entre 2.000 y 5.000 euros solo en servicios de gestoría para poder navegar este laberinto legal, un dinero que, señalan, "se quita a empleos o a nuevas oportunidades". Voces autorizadas como la de Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos, definen esta realidad como "una barrera que actúa como un coste y una carga innecesaria".

De forma paralela a la carga burocrática, las pequeñas y medianas empresas enfrentan otra amenaza estructural: el desbocado aumento del absentismo laboral, que se ha incrementado un 300% en los últimos años. Este fenómeno sitúa a España con la tasa más elevada de la Unión Europea. El impacto es especialmente grave para las micropymes, que componen el 99% del tejido productivo. Como subraya Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, para una empresa de cuatro o cinco empleados, una sola baja "supone perder el 20% de la plantilla de golpe". En el caso de los autónomos, la situación es aún más crítica, ya que la ausencia del titular puede implicar el cierre temporal del negocio y la obligación de un sobreesfuerzo para no bajar la persiana.