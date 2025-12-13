Pilar García de la Granja, sobre los autónomos: "El secreto detrás de que sean más rentables y eficientes es algo que nos devuelve al siglo pasado, vuelven a trabajar hijos y padres"

En el programa 'La Linterna' de COPE, el comunicador Ángel Expósito y la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, han analizado la compleja situación que atraviesan las pymes en España. A pesar del difícil contexto, un reciente estudio de los Registradores de la Propiedad revela una realidad sorprendente: las empresas han conseguido mejorar sus beneficios aunque su facturación se ha mantenido prácticamente estable. Esto indica que, a base de esfuerzo, han logrado ser más rentables sin necesidad de vender más.

La familia como motor de la eficiencia

Pilar García de la Granja ha arrojado luz sobre este fenómeno, apuntando a una tendencia que parece sacada de otra época. "Están volviendo a ser realmente familiares", ha comentado. La clave, según la periodista, reside en una dinámica que se repite: "en el restaurante, en el bar, en la tienda vuelven a trabajar los hijos con los padres". Este modelo de negocio familiar es, para García de la Granja, "el secreto de que sean más rentables y más eficientes", ya que, como ha concluido, "todo queda en casa".

En el restaurante, en el bar, en la tienda vuelven a trabajar los hijos con los padres" Pilar García de la Granja Experta económica y directora de Mediodía COPE

Los datos del informe de los registradores confirman esta resiliencia. En 2024, y una vez descontada la inflación, las micro y medianas empresas incrementaron su resultado medio en más de un 11%, mientras que las pequeñas lo hicieron en un 5%. Sin embargo, solo las empresas más pequeñas lograron aumentar su actividad. Esta lucha diaria por la supervivencia es una realidad para muchos, como evidencia la experiencia de autónomos que revelan lo que ganan realmente en España, enfrentándose a una carga fiscal que consideran abusiva.

Gemini Una ferretería

Empleo estable frente a la incertidumbre

A pesar de las dificultades, las pymes han mantenido sus niveles de empleo y han aumentado la proporción de trabajadores fijos, especialmente tras la aprobación de la reforma laboral en 2022. La productividad también se ha mantenido estable: por cada euro invertido en gastos de personal, las empresas generaron 1,45 euros de valor. No obstante, el entorno es complejo, ya que siete de cada diez cierres de empresas en España corresponden a autónomos, asfixiados por la burocracia y las exigencias crecientes.

Este esfuerzo de supervivencia de las pymes contrasta con el panorama de las cuentas públicas. Aunque el Gobierno celebra que la hucha de las pensiones aumentará, la realidad es que la Seguridad Social sigue en déficit. Tal y como se comentó en 'La Linterna', esta situación no es sostenible y muchos expertos alertan de la necesidad de otra reforma. "Este año el Estado ha tenido que prestar a la Seguridad Social 40.000 millones de euros para pagar las pensiones", se ha recordado en el programa, lo que evidencia un agujero financiero que requiere atención urgente, especialmente con el nuevo 'rejonazo' de impuestos que se avecina para los autónomos.