¿Cuánto dinero puede valer el cable robado en la línea de AVE Madrid-Sevilla? Esto es lo que cuesta un kilo de cobre en España

Publicado el 05 may 2025, 13:24

Miles de viajeros y decenas de trenes afectados. Es el balance que ha dejado el robo de cable que ha tenido lugar este domingo en la provincia de Toledo y que ha obligado a miles de pasajeros a pasar la noche dentro de un tren, parados en la línea que une Sevilla con Madrid.

¿Cómo de sencillo es llevarse 150 metros de cobre? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la motivación para llevar a cabo este robo?

Para responder a estas preguntas, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Rafael Riquelme.

"No es sencillo robar cobre que está tendido en una catenaria o en una instalación eléctrica, y sobre todo es muy peligroso. Ese cobre está a una cantidad de voltios que puede matar a una persona si lo toca sin precaución. Ha muerto gente ya en el pasado intentando robar cobre y lo roban porque es caro", ha comenzado explicando.

Cuánto cuesta un kilo de cobre

El experto ha explicado que en las chatarrerías de España, "un kilo de cobre de segunda pelado" podría costar unos 5 euros el kilo. En el robo de este domingo, se sustrajeron 150 metros, cuyo peso se determina en función del grosor del mismo.

Según explica ADIF, para la catenaria, se usan cables de cobre de unos 95 milímetros cuadrados. Un metro de este tipo de cable pesa 0,8540 kilos, por lo que el total robado podrían rondar los 128 kilos de cobre.

Vías

"Hay gente que desgraciadamente se dedica a esto. Roban cobre en instalaciones de iluminación pública, en instalaciones de transporte que puede ser iluminación de carreteras o también para llevar la energía a los trenes.

Podríamos decir que esta gente está profesionalizada. Llevan vehículos que tienen ya unos motores que se dedican a enrollarlo de forma automática, se juegan la vida porque ese cobre normalmente está sometido a tensión, y lo hacen muy deprisa para salir corriendo antes de que les pillen.

Porque esto normalmente es percibido de forma casi instantánea por parte del personal que está encargado de esas infraestructuras", añade el experto.

Por qué siguieron saliendo trenes

Por último, Alberto Herrera ha preguntado al experto cuándo es habitual darse cuenta de este tipo de robos, si es algo inmediato o no, ya que se sustrajo en torno a las 18 horas y dos horas después siguieron saliendo trenes de Madrid a Sevilla y viceversa.

"Si el cable está en ese momento siendo usado, robarlo es tremendamente peligroso porque hay tensión y hay una potencia muy importante, una potencia eléctrica que circula por ahí. Pero muchas veces ese cable en infraestructuras de trenes, hasta que no se acerca un tren o no hay una supervisión previa a que circule el tren, no se sabe que ha desaparecido.

Ese es el problema. En infraestructuras eléctricas sí, pero en infraestructuras de suministro de energía para trenes no".