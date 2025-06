Carlos Herrera, sorprendido al probar esta joya gastronómica del Camino de Santiago: "Sabor y excelencia"

Carlos Herrera es un amante empedernido del Camino de Santiago . Cada verano, el comunicador dedica unos días a realizar varias etapas, que va detallando en directo en 'Herrera en COPE' . Y como cada año, la gran aventura acaba llegando a su fin cuando da sus últimos pasos hasta su meta, Santiago de Compostela.

El comunicador se encuentra en la Costa Brava. En esa zona, disfrutando del Camino de Santiago. Herrera, en su cuenta de Instagram, ha recomendado un lugar en el que disfrutar de una buena comida tras las largas jornadas de Camino. "En Tamariu. La excelencia de la Costa Brava. El Palanquí de José Villarejo. El sabor y la excelencia", escribía Herrera en la red social anteriormente mencionada.

Los mensajes no han tardado en llegar y son muy variados: "Buena elección", "A este paso no llegáis al Apóstol", "Anda que vas a malos sitios, Herrera" o "¡Qué bien os veo!", son algunos de los usuarios que han querido plasmar su opinión sobre la imagen en la que aparece el comunicador acompañado de un conocido.

Mientras, seguiremos pendientes de cada paso de Herrera durante el Camino de Santiago y descubriendo sus recomendaciones, experiencias y reflexiones.

así vivía herrera la tercera etapa del camino de santiago

Contaba que salía de Palomós a primera hora. Lo hace "antes de que amanezca o salga el sol, por las rocas de los acantilados, porque el calor aprieta y no sabemos de qué manera", apuntó.

Desde Palamós, Herrera ha caminado hasta la playa de la Fosca, en Girona, recorriendo así parte del Camino de Ronda, para después subir al Cap Roig. A su juicio, se trata de una "subida exigente". Por eso, lo mejor es tener unas "buenas Chiruca ", así como también "buenas piernas y un buen palo para apoyarse".

Carlos Herrera Fotografía tomada por Carlos Herrera durante el Camino de Ronda

Un camino que merece la pena, porque "desde arriba la vista lo recompensa todo y después bajar, con algún que otro accidente, hasta uno de los pueblos más bellos de la costa brava que es Calella de Palafrugell". Un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes en la Costa Brava, pero que cada verano llama a miles de turistas que dan vida a sus calles.

"Calella de Palafrugell invita a muchísimas cosas: a pasar el día de San Juan, a escuchar una habanera, a tomar el sol y a comerse algún producto oceánico de la zona", concluía.

LOS 'HOBBITS' CON LOS QUE HERRERA SE ENCUENTRA EN LA COSTA BRAVA

"Me he venido a la Costa Brava creyendo que no había hobbits, y hay hobbits", decía entre risas durante un vídeo que compartía a través de su perfil de Instagram.

La escena se completaba cuando estos personajes particulares comenzaron a cantar 'Por la bahía'- una popular canción sevillana, mientras saludaban al caminante con un alegre: "Buenos días, caminante".

El intercambio no duró mucho tiempo, pero fue memorable. Herrera, siempre curioso, no pudo evitar preguntarles si disfrutaban de la Costa Brava. "Sí, llevamos ya por lo menos siete años aquí", respondían estos hobbits, sin dar más detalles sobre su procedencia o cómo habían llegado a establecerse en este rincón mediterráneo.