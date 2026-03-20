Elena, asidua al gym: "Hablan alto, ponen a las familias a parir y me llaman maleducada. Son dos 'lorogym' que tengo en la cinta de al lado"

El programa Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha abierto los micrófonos en su sección 'la hora de los Fósforos' para conocer qué es lo que más molesta a los oyentes en el gimnasio. Las respuestas han destapado un catálogo de manías y comportamientos irritantes que van desde la falta de higiene y el desorden hasta el ruido y el exceso de ego en la sala de musculación.

Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Elena, una asidua al gimnasio que ha bautizado como 'lorogym' a dos mujeres con las que coincide a diario. Según relata, ambas mantienen conversaciones a un volumen muy alto mientras caminan en la cinta, criticando a sus familias sin pudor. "Normalmente hablan, pues, de sus suegras, la familia", ha explicado.

Elena ha confesado que, pese a estar con los cascos puestos, es imposible no escucharlas. Incluso ha intentado hablar con los monitores de sala, pero la situación no mejora: "Un día se comportan y al día siguiente vuelven". Su frustración la ha llevado a compartir la anécdota en sus redes sociales para ver "si les da vergüenza".

Desorden, sudor y egoísmo

El desorden es otra de las grandes quejas, como ha señalado Juan Pedro, quien lamenta la costumbre de muchos usuarios de no devolver las pesas a su sitio. "Dejan todas las pesas tiradas por el suelo", ha criticado. Además, ha recordado que la norma no escrita de usar una toalla para evitar dejar sudor en las máquinas parece haberse olvidado tras la pandemia. "Eso se ha olvidado", ha sentenciado.

Alamy Stock Photo Una mujer entrenando pesas en el gimnasio

A esta falta de higiene se ha sumado el testimonio de Daniel desde Ibiza, que ha descrito cómo en verano el gimnasio se llena de usuarios con "camisetas tanga" que "te dejan todo lleno de sudor". En la misma línea, el propio Alberto Herrera ha mencionado a aquellos que, para hacer un circuito, "ocupan tres máquinas a la vez", una muestra de egoísmo que crispa a muchos.

Postureo, perfumes y novatos

El postureo también tiene su lugar en esta lista. José Pedro ha mostrado su fastidio por "estas personas que se ponen a hacer pesas y cada tres repeticiones se ponen a mirarse en el espejo a hacer posturitas". Por su parte, Raquel ha puesto el foco en un problema sensorial: los que van al gimnasio "perfumados, que parece que se echan la botella de perfume entera".

La experiencia en el gimnasio también varía entre novatos y veteranos. María José ha recordado con humor la intimidación de su primer día, al encontrarse las máquinas con un peso imposible de levantar para un principiante. En el extremo opuesto se encuentra Manuel, cinturón negro de taekwondo, a quien le irrita "el listo" que llega al tatami "y parece que acaba de ver una película de Bruce Lee", creyendo que lo sabe todo hasta que llega la hora del combate.