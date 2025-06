Carlos Herrera se para a disfrutar de las vistas en el Camino de Santiago y escucha la voz de un viejo conocido: "Buenos días, caminante"

El director de Herrera en COPE, Carlos Herrera, vive estos días una aventura singular mientras recorre el Camino de Santiago por la Costa Brava. En su tercera etapa, el popular periodista no solo ha disfrutado de las impresionantes vistas de Calella de Palafrugell y Llafranc, sino que ha tenido un encuentro de lo más fantástico: un grupo de hobbits que, al parecer, llevan años residiendo en esta zona de Girona.

Herrera, conocido por su estilo cercano y su capacidad para sorprenderse ante las curiosidades de la vida, no podía creer lo que veía. "Me he venido a la Costa Brava creyendo que no había hobbits, y hay hobbits", confesó entre risas durante su relato radiofónico. La escena, digna de una novela de Tolkien, se completó cuando estos peculiares personajes comenzaron a entonar Por la bahía, una popular canción sevillana, mientras saludaban al caminante con un alegre: "Buenos días, caminante".

Viejos conocidos de Herrera

El intercambio fue breve pero memorable. Herrera, siempre curioso, no pudo evitar preguntarles si disfrutaban de la Costa Brava. "Sí, llevamos ya por lo menos siete años aquí", respondieron los hobbits, sin dar más detalles sobre su procedencia o cómo habían llegado a establecerse en este rincón mediterráneo. Ante semejante revelación, el director de la COPE, con su característico humor, decidió continuar su camino no sin antes dejar claro que, en esta ruta jacobea, cualquier cosa es posible.

Este singular episodio se suma a las anécdotas que Herrera está recopilando en su peregrinaje, donde ya había destacado la belleza de los paisajes gerundenses. En su anterior crónica, el periodista ensalzaba las "vistas privilegiadas" de la zona, aunque nada hacía presagiar que, entre sus subidas y bajadas, se cruzaría con seres de ficción.

Instagram Carlos Herrera, junto a los hobbits en la Costa Brava

Tercera jornada de Camino de Santiago

La presencia de estos hobbits en la Costa Brava plantea más preguntas que respuestas. ¿Se trata de un grupo de artistas callejeros? ¿De amantes de la fantasía que han adoptado el estilo de vida hobbit? ¿O quizá, como bromean algunos oyentes, Herrera ha descubierto una comunidad secreta que hasta ahora había pasado desapercibida? Lo cierto es que, en un mundo donde lo inesperado cada vez sorprende menos, el Camino de Santiago sigue demostrando que aún guarda misterios por desvelar.

Mientras tanto, Carlos Herrera sigue su ruta, dejando atrás a sus nuevos amigos de pies peludos y espíritu marinero. Quién sabe qué otros personajes encontrará en las próximas etapas. Lo que está claro es que, en esta edición del Camino, la línea entre la realidad y la fantasía se difumina con cada paso. Y, como bien dice el propio Herrera: "Uno viene a la Costa Brava a subir y bajar, pero nunca sabe qué —o quién— se encontrará en el camino".

Una cosa es segura: después de este encuentro, los oyentes de la COPE mirarán con otros ojos los senderos de Girona. Por si acaso.