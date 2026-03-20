Carlos Herrera analiza la inacción del Gobierno, la gestión de Puente y el caso Indra

El comunicador Carlos Herrera ha analizado en su monólogo de las 7H en 'Herrera en COPE' la situación política y económica de España, centrando sus críticas en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Herrera ha comenzado refiriéndose al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, del que se espera la aprobación de un decreto de ayudas para paliar la subida de precios, aunque ha destacado la inconcreción sobre las medidas, ironizando sobre si a los ciudadanos "nos toca algo en la pedrea de la Moncloa".

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Herrera ha sido especialmente duro con la justificación del Gobierno para no presentar los presupuestos de España, que llevan prorrogados desde 2023. El comunicador ha señalado la "poca vergüenza" de culpar a la guerra en Oriente Próximo por la falta de cuentas actualizadas. Según Herrera, en lugar de "pedir perdón por haber dado pie a que nos pillara esta crisis sin unos presupuestos actualizados, casi nos echan la bronca por distraerles con lo ocupados que están salvando al mundo".

Otro de los puntos criticados por el presentador ha sido la afirmación de Pedro Sánchez sobre las cartas de apoyo que supuestamente recibe. Herrera ha puesto en duda la veracidad de esta correspondencia, preguntándose con sorna: "¿Quién le escribía cartas? ¿Pero quién escribe cartas hoy? ¿A qué dirección te las envían?". Para el comunicador, se trata de una muestra de que el presidente "vive instalado en la retórica, sin hacer nada sustancial".

Críticas a Óscar Puente por la crisis del AVE en Málaga

Carlos Herrera también ha dedicado parte de su análisis a la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con la interrupción del servicio de AVE a Málaga, que acumula 60 días sin funcionar debido a las lluvias torrenciales. Esta situación, según ha destacado, "afecta indudablemente a los intereses comerciales de la ciudad, el turismo, la Semana Santa, etcétera".

El comunicador ha afeado a Puente su actitud en redes sociales, asegurando que en lugar de mostrar empatía o dar explicaciones sobre los trabajos de reparación, se ha dedicado a "escribir tuits mofándose de Málaga". Herrera ha calificado las publicaciones del ministro como "tonterías" y se ha preguntado por sus ganas de "ganarte para siempre el desprecio de una ciudad".

Diego Radames El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

El 'asalto' a Indra y el conflicto de intereses

Finalmente, Herrera ha abordado el "asunto Indra", que define como un ejemplo de cómo "se las gasta toda esta gentuza del gobierno y su deseo no controlado de intervenir las empresas privadas". La polémica se ha desatado después de que las acciones de Indra bajaran un 12% tras conocerse que la empresa EMM de los hermanos Escribano ha abandonado la operación para integrarse en la compañía.

El comunicador ha explicado el conflicto de intereses que rodea la operación, ya que el presidente de Indra, Marc Murtra, fue puesto por el Gobierno, que ahora cuestiona la fusión. Según Herrera, el Ejecutivo pretendía que Ángel Escribano, dueño de EMM, "se aparte, se quite de en medio. ¿Para qué? Pues seguramente para poner un tío del PSC".

EFE Ángel Escribano Ruiz, presidente ejecutivo de Indra

Sin embargo, la respuesta ha sido inesperada: "Escribano ha dicho que no. Que suspende la fusión, pero que se queda en el sitio". La situación ha llevado a Herrera a concluir con una reflexión sobre el presidente del Gobierno. "Es que a las barbas de Sánchez ya se sube todo el mundo", ha afirmado, augurando que el caso "va a tener largo recorrido".