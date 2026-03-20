Carlos Herrera, sobre si volverá a hacer cine tras 'Torrente Presidente': "Mejor la radio en directo y eso que Santiago Segura tiene un gran equipo; el cine es desesperadamente lento"

Una conversación distendida en el programa Herrera en COPE ha llevado a Carlos Herrera a desvelar el motivo por el que no volvería a participar en el cine. Todo comenzaba cuando una colaboradora elogiaba su aparición en la última película de la saga Torrente de Santiago Segura, llamado 'Torrente Presidente'.

El comunicador, lejos de animarse a repetir la experiencia, ha explicado con rotundidad su principal reparo con el séptimo arte. Para Herrera, el principal problema es el ritmo de trabajo, que ha definido como un agobio.

Es que el cine es desesperantemente lento, ha confesado en antena, ilustrando la lentitud de los rodajes con un ejemplo claro: para rodar 30 segundos, se tardan 30 días.

ATRESMEDIA CINE 'Torrente, presidente' recauda 6,9 millones en su primer fin de semana, cuarto mejor estreno español de la historia

Por ello, el locutor ha dejado clara su predilección por la inmediatez de su trabajo actual.

A pesar de su reticencia a volver a ponerse delante de las cámaras, Carlos Herrera ha querido dejar claro su aprecio por el director y el equipo con el que trabajó. El presentador ha asegurado que Santiago Segura tiene un equipo buenísimo y agradabilísimo, reconociendo la calidad profesional y humana del entorno del cineasta.

HERRERA DA MÁS DETALLES DE SU CAMEO EN 'TORRENTE PRESIDENTE'

El periodista, hace escasos días, se definía como una "pieza fundamental" en la trama, asegurando que su actuación es clave para el desarrollo de la historia. "De mi actuación varía muy mucho la suerte de 1 de los protas de de la historia", afirmaba Herrera, generando aún más expectación.

COPE Carlos Herrera en los estudios de COPE

En un tono distendido, Carlos Herrera bromeaba sobre su estatus en la película, considerándose "un protagonista" en torno al cual gira parte de la acción. Su aparición en la gran pantalla no es la primera, pero sí una de las más comentadas, especialmente por el secretismo que ha rodeado el lanzamiento de la película, que se ha estrenado sin pases de prensa ni tráiler.

El estreno de 'Torrente Presidente' se convertía en un fenómeno de taquilla.

2,4 millones de recaudación en el primer día de estreno de 'torrente presidente'

Según los datos publicados por el propio Santiago Segura, el film ha recaudado 2,4 millones de euros en su primer día, acaparando el 78% del total de la taquilla. Estas cifras la sitúan como "el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años" y el segundo mejor de la historia, únicamente superado por 'Torrente 4'.

No se puede ser más feliz. Gracias. Misión cumplida" Santiago Segura

El éxito no se detiene ahí. La película también ha logrado ser el segundo mejor estreno de una película en España en los últimos diez años y se posiciona como el octavo mejor estreno en la historia del cine en nuestro país, consolidando la saga como una de las más exitosas del cine español.

De hecho, el director y protagonista de la histórica saga cinematográfica compartía su alegría en la red social X. "He dudado un poco en publicar estos datos que me ha mandado la distribuidora esta mañana (no quería amargar el sábado a mis haters…) Pero sé que, todos los que me habéis ayudado a hacerlo posible, ¡os vais a alegrar!", ha escrito el cineasta.