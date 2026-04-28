Roberto Morales señala una de las tareas que debe resolver el Real Madrid este verano: "Mercado de centrales"

Aunque el debate sobre los fichajes en el Real Madrid a menudo se centra en la carencia de fútbol y la necesidad de un mediocentro, el periodista Roberto Morales ha puesto el foco en una urgencia mayor. Durante su intervención en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Morales ha asegurado que el club debe priorizar la búsqueda en el mercado de centrales, una gestión que, según él, ya está en marcha.

Una zaga en situación precaria

La situación de la defensa madridista para la próxima temporada es delicada. Según el análisis del programa, a la importante lesión de David Alaba se suma la renovación de Rüdiger por solo una temporada y la incertidumbre sobre el estado de Éder Militão. Roberto Morales ha sido claro al respecto: "Yo creo que deben estudiar bien el mercado de centrales, me consta que lo están haciendo además, porque la situación va a quedar bastante precaria con esta lesión".

El incierto futuro de Rauw Asencio

Uno de los nombres propios en este escenario es el de Raúl Asencio. Morales ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el club no cuente con él, afirmando que "el rendimiento de Asencio viniendo de la cantera creo que ha estado a la altura". A pesar de ello, su continuidad está en el aire, ya que "la próxima temporada hay más papeletas que no siga a que siga".

La salida de Asencio, sin embargo, no es sencilla. El canterano tiene contrato hasta 2031, lo que complica una posible transferencia. Aun así, es considerado "uno de los nombres dentro de que hay que hacer cierta limpia, entre comillas, en el vestuario". El club, además, parece tener más esperanzas en otros jugadores de la cantera que podrían incorporarse al primer equipo.

La conclusión es contundente: el Real Madrid necesita fichar. Morales insiste en que no se puede empezar la temporada con solo tres centrales y va más allá. "Si fichas uno, todavía Asencio se tiene que quedar para mí, porque es que no sabes lo que va a pasar con Militão", sentenció, subrayando la necesidad de tener fondo de armario en una posición clave.