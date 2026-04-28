Alfonso Sánchez de Hermosilla, médico forense, sobre la muerte de Jesús: "La flagelación fue tan terrible que, aunque no lo hubiesen crucificado, habría muerto seguro"

La Sábana Santa o Síndone de Turín es uno de los grandes enigmas para la ciencia. Sin embargo, los estudios forenses arrojan cada vez más luz sobre las terribles lesiones que sufrió el hombre que fue envuelto en ella. El doctor Alfonso Sánchez de Hermosilla, médico forense y vicepresidente del Centro Español de Sindonología, ha dedicado su vida a reconstruir los momentos previos y la muerte de este individuo, concluyendo que fue sometido a una tortura "intensa y desmedida".

La imagen que se puede observar en el lienzo es, según el experto, un misterio en sí misma: "A pesar de la tecnología, no somos capaces de reproducir una imagen con todas sus características", afirma Sánchez de Hermosilla. Esta imagen revela las huellas de un castigo brutal que supera con creces la iconografía tradicional de la Pasión.

Una tortura "intensa y desmedida"

El análisis forense de las marcas en el tejido desvela un maltrato físico considerable. En el cráneo se aprecian unas cincuenta manchas de sangre provocadas por lesiones punzantes. Según Sánchez de Hermosilla, estas no son compatibles con una corona, sino con un casco de espinas, lo cual es coherente con las coronas de los reyes de Oriente Medio en el siglo primero.

La flagelación fue de una dureza extrema. Las marcas, repartidas por todo el cuerpo, incluidos los glúteos, indican que el hombre fue azotado desnudo. No se usó un látigo convencional, sino el "flagrum taxillatum", un instrumento diseñado para infligir el máximo daño. Este látigo "no solo textualmente le arrancó la piel a tiras", sino que "produjo lesiones en los músculos, arrancamiento de tejido muscular y lesiones en órganos internos" como el corazón, los riñones o los pulmones.

El castigo fue tan severo que, según el forense, la supervivencia era imposible: "La flagelación fue tan terrible que, aunque no lo hubiesen crucificado, aunque le hubiesen conmutado la pena, habría muerto seguro como consecuencia de la flagelación en un plazo máximo de dos o tres semanas”, sentencia Sánchez de Hermosilla. La insuficiencia renal provocada habría sido letal.

Escena de la flagelación en 'La Pasión de Cristo', Mel Gibson (2004)

La crucifixión y la causa de la muerte

La causa principal de la muerte fue la asfixia, común en las crucifixiones, pero el proceso se vio acelerado por el estado precario en el que se encontraba tras la tortura previa. Esto explica la sorpresa de Pilatos, mencionada en el Evangelio, por la rapidez de su muerte. En este caso, se utilizaron clavos, un "objeto de lujo" en la época, en lugar de cuerdas, que prolongaban la agonía.

En contra de lo que se cree, los clavos no se colocaron en las palmas de las manos, ya que se habrían desgarrado por el peso del cuerpo. El verdugo, bajo la estricta ley romana, se enfrentaba a la misma pena si el condenado no moría en la cruz, por lo que se aseguraba de fijarlo correctamente. Además, el lienzo demuestra que no se le rompieron las piernas (la práctica del crurifragium), pues no existen las heridas abiertas ni las manchas de sangre que tal acción habría provocado.

Philippe Antonello Escena de la crucifixión en 'La Pasión de Cristo', Mel Gibson (2004)

La lanzada y el enterramiento real

Una de las heridas más interesantes es la del costado, producida por una lanza después de la muerte. Esto se sabe porque la sangre que manó es "sangre post mortem", diferente a la "sangre vital" del resto de las heridas. Junto a la sangre, salió un segundo fluido que san Juan identifica como "agua" (hydro en griego), un término que en la época se usaba para describir cualquier fluido corporal que no fuera sangre, bilis u orina. Hoy se sabe que era líquido pleural y pericárdico.

El Evangelio dice que el soldado "traspasó" el costado, lo que implica un orificio de entrada y uno de salida. Sánchez de Hermosilla confirma que han encontrado esa herida de salida en la espalda, un hallazgo que también está presente en el Sudario de Oviedo. La intención del soldado era clara: asegurarse de que el reo estaba muerto para no ser castigado.

Escena del descendimiento en 'La Pasión de Cristo', Mel Gibson (2004)

A pesar de la brutalidad de su ejecución, el hombre de la Sábana Santa no fue tratado como un delincuente común: "Fue amortajado con los honores de un rey y de un sumo sacerdote", afirma el experto. Se utilizó un lino de altísima calidad, similar al empleado para la túnica del sumo sacerdote, y se usaron perfumes como aloe, mirra y Helichrysum, presentes en los enterramientos de los reyes de Oriente Medio en el siglo primero.

El cuerpo no fue lavado, una práctica habitual en las muertes violentas según la tradición judía para no perder la sangre, donde creían que residía el alma. La cabeza se cubrió cuidadosamente con el Sudario de Oviedo, cosiéndolo para que no se moviera y la sangre no se perdiera. Para Sánchez de Hermosilla, aunque como científico no puede afirmar categóricamente que sea Jesús, la acumulación de evidencias es abrumadora: "Todo lo que esperaría encontrar un antropólogo, un forense o un criminalista, está presente allí".