El plan de recuperación de Lamine Yamal, con la vista puesta en el Mundial

Lamine Yamal ya supo la semana pasada que se perderá lo que resta de temporada por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Lesión que se produjo en el partido ante el Celta del pasado miércoles 22 de abril. A pesar del duro golpe, el futbolista ya está plenamente centrado en su recuperación con la mirada puesta en el Mundial, el título que tiene entre ceja y ceja.

El club azulgrana confirmó en un comunicado oficial la lesión de su joven estrella: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda". El parte médico añade que "el jugador seguirá un tratamiento conservador" y que, aunque "se perderá lo que resta de la temporada", está previsto que "esté disponible para la disputa del Mundial".

Un plan de recuperación milimétrico

Según ha informado Helena Condis en Deportes COPE, el jugador ya tiene una hoja de ruta clara para llegar a la cita. Tras el golpe inicial, Lamine Yamal está "mucho más animado" y acude cada día a la ciudad deportiva para recuperarse. La idea inicial es que se pierda el debut de España en el torneo el 15 de junio ante Cabo Verde.

EFE Lamine Yamal se duele tras lanzar el penalti contra el Celta

El plan continuaría dándole unos 20 minutos en el segundo partido, seis días más tarde, frente a Arabia Saudí. El objetivo final es que el extremo llegue prácticamente al 100% para el tercer encuentro, que enfrentará a la selección contra Uruguay el 27 de junio, justo cuando se cumplirán algo más de dos meses de su lesión.

Segunda lesión del curso

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde que comenzó la temporada. El futbolista ya tuvo problemas por una pubalgia que le hizo perderse seis partidos, cinco por la propia dolencia y otro por sanción.