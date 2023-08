La escalada del narcotráfico marca los resultados de las elecciones en Ecuador: "Puede ser un peligro"

Después de la conmoción por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, Ecuador ha celebrado este domingo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales en relativa calma. Christian Zurita, que sustituía a Villavicencio y que también había investigado las corruptelas del correísmo y los entramados de las organizaciones del narcotráfico, no ha pasado el corte. El crimen de Vilavicencio no ha dado un vuelco en los resultados. La correísta Luisa González se verá las caras con el empresario Daniel Noboa, que dio la sorpresa en la noche electoral, en la segunda vuelta de los comicios el próximo 15 de octubre.

Para analizar estos resultados en las elecciones de Ecuador y cómo queda la situación en el país de cara a esa segunda vuelta, Vladimir Paspuel ha pasado por 'Herrera en COPE'. En primer lugar, el presidente de la Asociación Ramiñahui y experto e investigador en migraciones, ha manifestado su descontento por cómo se ha desarrollado el voto en el exterior. “El voto telemático en Europa ha sido un total fracaso”, denuncia Paspuel, que señala que muchos de sus compatriotas residentes aquí en España o en otros países europeos no han tenido oportunidad de ejercer su derecho al voto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que todo se estaba desarrollando con normalidad, explica el experto, “hasta que a última hora de la tarde salió a decir que había un ataque cibernético”.

Viendo las dos candidaturas que finalmente han pasado el corte, una en la línea del ex presidente Rafael Correa y otra de centro-izquierda vinculada a las élites económicas, Vladimir Paspuel vaticina una segunda vuelta muy reñida y muy complicada. “Correa ha llegado a su techo con el electorado, entre un 35 y un 40%, y creo que de ahí no va a pasar”, estima el investigador. El resto de opciones, incluida la de Noboa, están frontalmente en contra del correísmo y cada vez, por como se ha visto en los resultados, adquieren más fuerza, por lo que Paspuel prevé que Luis González no lo tendrá fácil.

“Un voto importante de la gente se va a ir a Daniel Noboa, y Rafael Correa, que ha tenido en estos últimos tiempos unos exabruptos en salir a amenazar a través de las redes sociales, creo que eso la está generando al país una situación de inseguridad al ver a un ex presidente que se muestra con venganza”, explica el investigador. “Ya Ecuador está viviendo una situación de suficiente violencia como para traer más violencia”.

El apoyo de Europa y Estados Unidos, crucial para acabar con la violencia y los cárteles

El presidente de la Asociación Ramiñahui ha aprovechado, en este sentido, para pedir el apoyo de los gobiernos europeos, en especial del de España, para poner coto al problema del narcotráfico que asola a Ecuador y que ha marcado la oleada de violencia previa a las elecciones. “Desde allí está saliendo la droga que se está vendiendo y está haciendo daño a la juventud europea”, por eso considera que esto también es un problema que afecta a los gobiernos de nuestro continente. “Tienen que fijarse un poco más en Latinoamérica”, opina Paspuel.

Subraya que “puede ser un peligro” entrar en una dinámica en la que los cárteles del narcotráfico influyan activamente en la política del país y apoyen a determinadas opciones populistas, con el consiguiente clima de violencia en las calles si llegan al poder partidos más conservadores. “El narcotráfico ha metido sus manos y en algunos países ya está determinando quien gobierna y quien no”, afirma Vladimir Paspuel. Las cifras de dinero que circulan en Ecuador fruto del tráfico de droga son altísimas, 3.500 millones de dólares al año. Por ello insiste el experto en el apoyo de las autoridades de Estados Unidos y de Europa para frenar esta situación. “No queremos más violencia, es muy peligroso que esto se instale en nuestro país”.