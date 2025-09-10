Los ciclistas advierten de que se plantarán y abandonarán la Vuelta a España si se repiten los incidentes causados por las protestas propalestinas

Nadie consigue hacerse con las riendas de la Vuelta a España ciclista. Con el evento llegando a su fin, los ciclistas se plantan y anuncian que dejarán de competir si persisten los incidentes causados por las protestas propalestinas.

A esta hora, Jonas Vingegaard se mantiene en la primera posición de la clasificación, al tiempo que los manifestantes siguen en primera fila al borde del recorrido en cada etapa.

Todo se ha precipitado tras la reunión que mantuvo el pelotón antes del comienzo de la etapa en El Barco de Valdeorra. Encuentro en el que hubo un representante de cada equipo y del que se sacó la siguiente conclusión: todos los corredores seguirán en la carrera pero, en el caso de que se vuelvan a repetir incidentes, tal y como los que tuvieron lugar durante el día de ayer, cuando se procedió a la tala de un árbol que posteriormente cortó la carretera y al lanzamiento de chinchetas al asfalto, e incluso a la cara de algún corredor, abandonarán la vuelta.