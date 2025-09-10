Abel Balderstone, en Tiempo de Juego: "La Vuelta quiere seguir hasta Madrid y eso es lo que queremos nosotros también"

La 17ª etapa de La Vuelta ha tenido como ganador a Giulio Pellizzari. El ciclista italiano se impuso al resto de sus perseguidores tras realizar un gran ataque a 3 kilómetros de la línea de meta. De esta manera, el corredor transalpino consiguió su primera victoria en una gran vuelta que culminaba un gran trabajo en el tramo final de la etapa del Red Bull Bora. Hay que añadir además que Vingegaard y Almeida no se sacaron segundos entre ellos y llegaron a la vez a la línea de meta.

EFE Imagen de la 17ª etapa de La Vuelta

Una vez acabada la etapa, Quique Iglesias entrevistó en el Tiempo de Juego a Abel Bardestone. El ciclista español primero hizo una valoración sobre el puerto final de la etapa que transcurrió entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero: "Bueno, la verdad que en este tramo hay 5 km que son muy intensos y por suerte los hemos sacado adelante, así que contentos".

Después de varios días, en La Vuelta no ha habido que lamentar ningún incidente con los manifestantes proPalestina. Así lo valoró Abel: "Sí que es verdad que en los últimos días hemos tenido un poco de miedo por si pasaba alguna cosa grave, pero hoy la verdad que muy contentos porque no hemos tenido ningún problema".

Y para terminar manifestó su deseo y el del resto del pelotón de terminar la competición en Madrid: "Bueno, La Vuelta quiere seguir hasta Madrid, entonces eso es lo que queremos nosotros también. Es un sueño para cada corredor estar corriendo para nuestro equipo para hacer una gran vuelta, así que esperemos poderla acabarla como es debido".