Mikel Landa, en Tiempo de Juego: "Tengo el mundial ahora mismo en duda"

Poco a poco nos vamos acercando al desenlace de la vuelta ciclista a España. En la etapa desarrollada entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, el ganador fue el italiano Giulio Pellizzari después de terminar a lo grande con un ataque que empezó a tres kilómetros de meta. En lo que a la general respecta, Vingegaard y Almeida llegaron a la misma vez a la línea de meta y las distancias entre ambos se mantienen igual.

EFE Los ciclistas durante la 17ª etapa de La Vuelta

Una vez acabada la etapa, el ciclista Mikel Landa valoró en Tiempo de Juego el hecho de que no sucediese nada con los manifestantes pro Palestina: "Nosotros no tememos por nuestra seguridad. Sabemos que hay protestas y que la policía está ahí para que no pase nada. En ese aspecto nosotros estamos tranquilos, pero siempre con la incertidumbre de qué pasará con la etapa. Pero por por nuestra seguridad en ningún momento hemos temido".

Acto seguido habló sobre lo realizado en estos últimos días en la competición: "Hay veces en los que tengo un día bueno y al siguiente uno malo. Ayer la verdad que puede disfrutarlo después del día de descanso. Hoy me ha costado más y bueno, ahora vienen un par de días en los que podré coger aire a ver si en la bola del mundo pues tengo otro día bueno".

El próximo mundial de ciclismo arrancará el 21 de septiembre en Ruanda. Quedan tan solo 10 días para la cita en el país africano y Mikel Landa no sabe aún si estará presente o no: "Tengo el mundial ahora mismo en duda. Creo que no me va a dar tiempo a recuperar y por eso está un poquito en el aire".