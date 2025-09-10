Marc Soler: "No nos hemos reunido ni hablado de plantarnos"

La Vuelta a España vivió este miércoles camino de El Morredero una jornada de tranquilidad después de los incidentes ocurridos el martes en territorio gallego, que obligaron a suprimir los últimos 8 kilómetros de la misma. Hubo protestas contra el Israel, pero pacíficas y en ningún momento se vio afectada la carrera.

En un día de respiro para la organización se ha hablado de si se podrá acabar la carrera en una Madrid que se blindará para la ocasión. Quique Iglesias le ha preguntado a Marc Soler, uno de los pesos pesados del pelotón, por unas informaciones en las que se aseguraba que había habido una reunión con la organización sobre lo que pudiera pasar hasta el domingo. El corredor del UAE lo ha desmentido totalmente: "Es la primera noticia que tengo".

EFE Javi Romo, con varios vendajes tras la caída sufrida el pasado domingo.

"Que yo sepa no nos hemos reunido. Si hemos hablado entre nosotros por el tema de la seguridad. Ha habido algunos casos que eran peligrosos y más que nada es por hacer nuestro trabajo lo más seguros posible. Queremos llegar a Madrid, pero con seguridad, que no pueda haber ningún percance en la carretera o intentar evitarlo", ha puntualizado.

Quique Iglesias le ha repreguntado si se lo habían asegurado y el ciclista ha respondido que "harán todo lo posible". "No es una situación fácil y nosotros intentaremos terminar. Pedimos respeto en el sentido de que puede haber caídas, como ya ha pasado, y eso es peligroso", ha finalizado un Soler que ha dejado claro que la continuidad en carrera no es cosa de los ciclistas y si de La Vuelta y de la UCI y que ellos solo piden "seguridad para hacer nuestro trabajo".