Vladimir Papuel, sobre el crimen en Ecuador: "Es increíble como no se protege al que está amenazado"

Seguimos con la mirada puesta en Ecuador, conociendo novedades del crimen de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de este país brutalmente asesinado a la salida de un mitín en Quito de cara a las próximas elecciones del 20 de agosto. El atentado tiene una clara motivación política, pero quedan por resolver muchas incógnitas, especialmente para saber quién está detrás de este asesinato y cómo se ha llegado a esta situación. Por el momento, hay seis colombianos detenidos como sospechosos de ser los autores materiales.

Para conocer cuál es el ambiente en las calles de Ecuador y entender las razones que han podido desencadenar este violento crimen cuando quedan escasamente 10 días para que se celebren elecciones en el país, hemos contado en 'Herrera en COPE' con Vladimir Papuel, presidente de la Asociación Ramiñahui y experto e investigador en migraciones.

Gustavo Vega: "Los asesinos de Villavicencio son sicarios colombianos que obedecen a cárteles" El rector de la Universidad Internacional del Ecuador critica en La Linterna la "falta de seguridad" en el acto en el que asesinaron al candidato presidencial ecuatoriano Paco Delgado 10 ago 2023 - 22:38

Este ecuatoriano residente en España ha comentado el contexto que vive Ecuador y que puede explicar que se haya acabado con la vida de uno de los candidatos a la presidencia. “Los partidos políticos que han ido llegando al poder no han sabido dar solución a Ecuador, y en ocasiones han pactado con grupos de crimen organizado que han generado inseguridad”. Papuel afirma que el cartel de Sinaloa está completamente instaurado en toda Latinoamerica, con una presencia enorme en Ecuador. Un país que “siempre ha sido de paz y tranquilidad, una isla en toda América Latina”, y que ahora se ha convertido en el centro de operaciones de los grandes carteles de narcotráfico, según el investigador.

Audio





Se estima que 3.400 millones de dólares se blanquean en Ecuador a raíz del tráfico de drogas y las operaciones de estas bandas. “Estos carteles han visto en la permeabilidad de las fronteras, en no tener un sistema judicial ni unas políticas claras en contra de estos delincuentes, eso es lo que ha permitido que se hayan instalado en el país”, asegura Vladimir Papuel.

El presidente de esta asociación de ecuatorianos en España ha podido comprobar recientemente las ciudades del país están desoladas porque todo el mundo tiene miedo a ser asaltado o extorsionado. “Antes por la noche tú caminabas tranquilo por el centro de Quito o de Guayaquil. Fui hace un mes y medio, y a las seis y media de la tarde no había ni un alma”. En este sentido se refiere a las “vacunas”, un impuesto revolucionario que las bandas piden a cambio de que no te pase nada y estés a salvo. “Jamás en la vida de Ecuador se había visto esto”.

La falta de medidas de seguridad en torno a Villavicencio, clave en el crimen

Fernando Villavicencio había declarado abiertamente la guerra contra estos grupos organizados. Papuel ha hecho un repaso por la labor de investigación del periodista, desvelando grandes casos de corrupción y de la colaboración de grandes empresas con narcos, hasta tal punto de tener que refugiarse en la selva al este del país para no ser encarcelado o asesinado. “Su plan de gobierno era una lucha frontal y sin cuartel contra el narcotráfico y las bandas, por eso le veían como un enemigo potencial fortísimo”, indica el experto.

Precisamente por esta razón, le extraña que no se le aumentara la seguridad y que no pudiera disponer de un coche blindado, por ejemplo. “Es increíble como no se protege a las personas que están siendo amenazadas”. Desde la asociación Ramiñahui abogan por una reforma profunda del código penal para tratar de evitar casos como este y una limpieza total de las instituciones, que “están siendo cómplices y encubridoras de los delincuentes”.

¿Qué noticias les llegan de sus familias y amigos en Ecuador?

Las novedades del crimen de Villavicencio tienen en vilo a todos los ecuatorianos que viven en nuestro país, que siguen con atención y con incertidumbre lo que van conociendo a través de familiares y amigos que viven allí. A pesar de ello, Vladimir Papuel recuerda que “es importante que nuestra gente vaya a votar”, y es que considera que abstenerse es darle la razón a los narcos. Eso sí, critica que solo se pueda votar telemáticamente, ya que no todos los ecuatorianos que residen aquí tienen los medios para poder hacerlo de esta manera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El investigador ha lamentado en 'Herrera en Cope' que los comicios convocados para el 20 de agosto no hayan sido suspendidos pese al asesinato de Villavicencio. Cree que el presidente debió reunirse con todos los partidos políticos y valorar si celebrar las elecciones o posponerlas, pero esta incertidumbre puede provocar que muchas personas no se sientan seguras yendo a votar.

El clima de violencia en Ecuador y la inseguridad que se respira por culpa del narcotráfico se debe abordar, según Papuel, y ser uno de los temas encima de la mesa en la próxima cumbre iberoamericana de 2024, que precisamente se celebra allí.