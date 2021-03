Herrera: "El Gobierno prefiere acercar a terroristas de ETA que al jefe de Estado que paró el golpe"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves, es 4 de marzo del 2021 y son las 08:00, ya amaneció en toda España, son las 07:00 en Canarias, todavía hay algo de calima en algunas zonas e, incluso, algunas lluvias en el sudeste peninsular, temperaturas estables. Y ya coge marzo esa velocidad que le va a llevar al día 28, al Domingo de Ramos sin ir más lejos de esta Semana Santa, que será Semana Santa piadosa para los fieles, pero no en lo turístico, no en lo creativo, no en lo playero o montañero que otros años ha sido ese periodo de tiempo.

¿Qué pasará en Semana Santa? Esta pregunta nos la venimos haciendo en toda esta semana y seguramente la siguiente y llegaremos a la semana de pasión y no sé si la habremos contestado. Lo que sabemos es que la Comisión de Salud Pública hoy va a hacer una serie de propuestas, que son comunidades cerradas, el de Extremadura que no salga de Extremadura y el de Valencia de Valencia, y toque de queda a las 10 de la noche hasta las seis de la mañana y el que haga reuniones en su casa no pueden ser más de seis. Esa es la norma y ahora veremos porque la mayoría de comunidades están por el sí, pero la Comunidad de Madrid sí se ha mostrado partidaria de permitir los viajes. La ministra dice que se tome la decisión que se tome es de obligado cumplimiento, así que ya veremos a lo largo del día cómo se solventa.

Los datos, de repente te dan un repunte inexplicable. Ayer lamentábamos la muerte de 168 personas, hoy de repente, con la incidencia bajando, hay que lamentar la muerte de 446 personas. ¿Por qué? No sabemos. Esas confluencias que a veces se producen, esa acumulación de circunstancias que te dan de vez en cuando los repuntes. Sanidad ha dicho que ya hay 70 mil fallecidos y se come 30 mil porque hay 100 mil, que es lo que ha dicho el INE.

Y hoy hay varias polémicas. La polémica que anuncia el hecho de que el comisario Villarejo haya sido puesto en libertad porque le corresponde, porque lleva casi cuatro años, que es el máximo tiempo de prisión preventiva, con 30 causas abiertas y la justicia ha sido incapaz de poner en marcha ninguna de ellas. Está en la calle y tendrá que presentarse ante el juez y todas estas cosas, pero él advierte de nuevas revelackiones. Yo no sé dónde almacena Villarejo todos los informaciones no sé dónde almacena terabyte de informaciones y grabaciones. Bueno, ya veremos exactamente esas nuevas revelaciones dónde nos van a llevar.

Y miren, hoy Producciones Moncloa, Producciones Iván Redondo y Cía, preparan un acto en el que van a destruir armas de ETA. ¿Qué armas de ETA? Armas que se encontraron en el año 2005 gracias al trabajo de la Guardia Civil y de la Policía francesa y que han encontrado en este preciso momento el perfecto instante para que Pedro Sánchez se suba en una apisonadora y haga trizas las metralletas. Esto es un nuevo spot. En anteriores campañas ha vendido gafas de sol, vacunas, ahora va a intentar venderles una moto. Se va a poner el traje de presidente compunjido que estrenó en el homenaje a las víctimas del coronavirus, improvisado para saltarse un funeral de Estado clásico, y va a destruir 1.377 armas incautadas a ETA, alguna de los GRAPO, en una ceremonia en Madrid.

No creo que haya invitado a sus socios de Bildu ni a su diputada Mertxe Aizpurúa, al que todo el PSOE aplaudió la semana pasada por leer en el Congreso los nombres de mujeres asesinadas por sus parejas, que le preocupa mucho salvo que las asesinara ETA. A ellas, que son unas cuantas, ni mencionarlas, como si no existieran. Tampoco va a invitar al comisario Villarejo con sus amigos Dolores Delgado, Baltasar Garzón, lo mismo puede ayudarles a destruir las pruebas de crímenes horribles. Ni la presencia de los decenas de policías agredidos en Cataluña por discípulos de la Kale borroka para los que Sánchez no ha tenido ni un segundo tras diez días de disturbios ni una frase. Estaba escondiendo el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos. Y su delegado, Salvador Illa, estaba firmando con ERC, Junts y la CUP la creación de un cordón sanitario para Vox bajo las capucjas y el “apreteu” ahora resulta que está Abascal, Neurona y compañía. Lo que sí está claro es que no van a acudir víctimas del terrorismo y lo que sí está claro es que mientras Sánchez se hace la fotito, su ministro Iceta culmina la cesión de las cárceles al Gobierno vasco para que hagan con ellas lo mismo que el Gobierno catalán con Junqueras. Y también está claro que Bildu sigue sin condenar el terrorismo, que hace solo dos días se negó a acudir a un homenaje a las víctimas de ETA en Pamplona.

Y también está claro que este Gobierno prefiere acercar a casa a terroristas con delitos de sangre que a jefes de Estado que pararon golpes de Estado con la polémica añadida ahora porque dos hijas de ese jefe de Estado van a ver a su padre y en ese país les han dicho que las tienen que vacunar para el pasaporte sanitario para poder venir a ver a su padre. Y se ponen dos vacunas que no se la quitan a ningún español, no se saltan ninguna cola, incluso han ahorrado a España dos vacunas. ¿O es que un español no puede vacunarse fuera de España? Se monta, oiga, la tribu de los incorruptibles, el apestoso populismo mediático que hay en España, organizan la ceremonia con las fotografías de Leonor y Sofía incluídas en TVE para las infantas que se han vacunado. Bueno, pues yo lo dejo caer por ahí porque si cuela, cuela. Vergonzoso.

Y con los miembros del Gobierno, de Podemos, Irene Montero, haciéndose la indignada, Irene, la vacuna que se han puesto las dos infantas no las hemos pagado nosotros, a tu niñera sí la pagamos nosotros, no lo olvides. ¡Qué impostado todo! Miren, difícilmente me quitarán de la cabeza que aquí de lo que se trata es de desviar la ira. Hay ira por los parados, por la ruina, por las empresas cerradas, por la violencia, por el descontrol. Vamos a ver cómo desviamos esta ira y utilizamos este argumento nimio.

Y también está claro que Sánchez, que ahora va a destruir pistolitas que nunca entregó ETA, por cierto, gobierna gracias a los cuñados de Maduro, los primos de Artapalo y los hermanos pequeños de Puigdemont y toda esa tropa, ¿se puede gestionar España con Iglesias, Otegi y Junqueras y ahora hacerse fotos con el arsenal de ETA, entre las cuales no están aquellas con las cuales ETA mató a las 350 personas cuyo asesinato aún está por saberse? ¿Se puede ser blanco con Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, y duro con Juan Carlos y presumir de compromiso con las víctimas? No, ni un spot con colonia a granel puede camuflar el olor a peste, pero como de cemento armado este individuo va sobrado... Le hago una sugerencia: con el metal fundido de esas 1.377 armas hagan placas para las víctimas de ETA, pónganlas en las principales calles del País Vasco y obligue a Otegi a acudir a cada acto y a condenar de una puñetera vez el terrorismo. Y si no, mándalo a paseo. ¿A que no te atreves, Pedrito?