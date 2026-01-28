Nacho Abad, experto en sucesos, analiza el crimen de Sueca: "Le dijo a su padre: 'Por favor, no me mates a mí'. Él respondió: 'Tu madre ha conseguido que me vuelva loco'"

El terrible asesinato de un menor de 13 años en Sueca (Valencia) este fin de semana ha conmocionado al país. Un hombre ha confesado haber matado al amigo de su hijo, un crimen con una brutalidad extrema que el periodista de sucesos Nacho Abad ha detallado en el programa 'Herrera en COPE'. El propio asesino se entregó en el cuartel de la Guardia Civil afirmando: "acabo de matar a un chico".

Un arrebato de "ansia asesina"

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde. El padre le pidió a su hijo que invitara a su amigo a casa para jugar a videojuegos. Según el relato del asesino confeso ante el juez, mientras él veía un partido de fútbol entre el Valencia y el Espanyol, le sobrevino una "ansia asesina" cuando vio al amigo de su hijo dirigirse al baño. Fue entonces cuando cogió un cuchillo de la cocina y un bate de béisbol para atacarlo.

La agresión se produjo íntegramente en el baño, donde la Guardia Civil encontró el cuerpo del niño con múltiples puñaladas en el pecho y fuertes golpes en la cabeza. El menor, que presentaba cortes defensivos en las manos, intentó defenderse sin éxito de la brutal paliza.

EFE Miembros de la Guardia Civil en el portal número 5 donde ayer se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen.

El hijo del agresor, al escuchar los gritos, salió de su habitación y presenció la escena. Inicialmente pensó que su padre golpeaba a "una rata", pero al reconocer a su amigo, le suplicó aterrorizado: "Papá, por favor, no me mates a mí". En ese momento, el padre detuvo el ataque, abrazó a su hijo y pronunció una frase clave para la investigación.

La venganza como posible móvil

Tras abrazar a su hijo, el asesino culpó a su expareja del crimen: "¿Ves lo que me ha obligado a hacer tu madre?", le dijo. "Al final, tu madre ha conseguido que me vuelva loco". La pareja se había separado recientemente y, según ha explicado Nacho Abad, habían acordado la custodia compartida al 50 % sin disputas.

EFE La Guardia Civil se persona este domingo en el lugar donde se ha cometido un asesinato de un menor de 13 años cometido ayer sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen.

La principal hipótesis sobre el móvil, según Abad, es que el padre consideraba que el amigo de su hijo era un "chivato". Presuntamente, el agresor maltrataba a sus hijos y la víctima se lo habría contado a su madre. Esta, a su vez, se lo comunicó a la expareja del agresor, quien le habría recriminado su comportamiento.

El autor confeso del crimen ya ha ingresado en prisión provisional y se enfrenta a la prisión permanente revisable. Durante su paso a disposición judicial, se vivieron momentos de gran tensión en los juzgados de Sueca, donde se congregaron decenas de personas. El padre de la víctima tuvo que ser sujetado por varios amigos para evitar que se abalanzara sobre el detenido.

Una de las consecuencias más trágicas del suceso afecta al hijo del asesino. El niño tuvo que ser escoltado fuera del colegio por la Policía Local de Sueca debido a "las quejas y los comentarios" de otros padres y alumnos. El propio detenido expresó ante el juez su preocupación por que "se estigmatice a mis hijos" a raíz de sus actos.