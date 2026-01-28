Juan, afectado por la borrasca Kristin: "Nos han sacado en la A-2, en Alcolea, Guadalajara, y estamos en un parking lleno de coches"

La borrasca Kristin ha provocado fuertes nevadas que han obligado a cortar la autovía A-2 a la altura de Medinaceli (Soria) en sentido Guadalajara. Uno de los afectados, Juan, ha contado su situación en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, explicando que las autoridades los han desviado a aparcamientos de emergencia.

Atrapados en la nieve

El conductor ha relatado que fue desviado. "Aquí en la A-2, en Medinaceli, ya nos sacaron y nos metieron a un parking de emergencia". El motivo, según le han informado, es que la nieve está complicada más adelante, en la provincia de Guadalajara.

La medida afecta a todos los conductores, tanto camiones como turismos, que han llenado las áreas de servicio. "Los parking más próximos ya están llenos de coches", ha señalado Juan, describiendo un escenario de colapso.

Sin previsión de reapertura

Respecto a cuánto durará el corte, la incertidumbre es total. Las autoridades no han dado un tiempo estimado, como ha confirmado el propio afectado. Juan, que se dirigía a realizar una descarga, asume la situación con resignación ante un retraso indefinido.

Esta situación es la materialización de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su portavoz, Rubén del Campo, ya había advertido de una jornada "muy adversa" por la borrasca Kristin, calificada como "pequeña pero muy profunda". Las previsiones apuntaban a nevadas en cotas bajas del norte y centro peninsular, a partir de 600 u 800 metros, un fenómeno que "podría dificultar el tráfico" y que ha impactado de lleno en la autovía A-2.

Aunque se espera que la borrasca sea "efímera" y se aleje el jueves, su paso está siendo de "alto impacto". Del Campo señaló que atravesaría "rápidamente" la península, generando, además de nieve, vientos huracanados y temporal marítimo. La advertencia sobre la posible caída de ramas u objetos de zonas elevadas cobra especial relevancia en el contexto de las carreteras colapsadas, donde la seguridad es la máxima prioridad de las autoridades.

EFE Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid.

A pesar de la pronta marcha de Kristin, la inestabilidad no abandonará el país. Según la Aemet, España seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas durante los próximos días. El jueves continuará siendo una jornada lluviosa en gran parte del territorio, y se anticipa que nuevas borrascas dejen más lluvias, nieve y vientos intensos, lo que podría prolongar la incertidumbre sobre el estado de las carreteras.