La fotografía exclusiva de COPE que demuestra el buen estado de salud de Don Juan Carlos

La salud de Don Juan Carlos es buena. Así lo ha confirmado este lunes Carlos Herrera en COPE después de que algunos medios apuntaran a que la salud del Monarca había sufrido un deterioro importante en Abu Dabi. Todo lo contrario: el Monarca se encuentra bien y, en la conversación mantenida con el comunicador de COPE, él mismo decía sentirse "como un oso".

COPE ha podido acceder en exclusiva a una imagen de Don Juan Carlos tomada hace dos días junto al príncipe heredero Sheikh Mohammed. En la fotografía se puede ver al Monarca en perfecto estado de salud. La imagen habla por sí sola.

El Rey Juan Carlos abandonó España a comienzos del pasado mes de agosto, presionado por las filtraciones de algunos medios sobre el presunto cobro de comisiones y por las declaraciones del Gobierno. Desde entonces se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, donde se mantiene apartado del primer plano mediático.

Audio

HERRERA HABLA CON DON JUAN CARLOS

"Hay una Información de Europa Press en la que se afirma que el Rey Juan Carlos está en estado grave y que la Casa Real valora su traslado a España. Será otro Rey, porque con el que yo he hablado está mañana está extraordinariamiente bien de salud. He contactado con él para saber si su Majestad estaba enfermo y él mismo me ha dicho que estaba como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI. La propia Casa Real ha contactado para saber si esto era así", ha señalado Carlos Herrera en COPE.

Fuentes de la Casa Real también han confirmado que estas informaciones "no tienen ningún fundamento" y la foto que publica este lunes COPE así lo constata.