Jorge Bustos, sobre un trabajador de Adif que denuncia el estado de las vías: "No hay dinero para trenes porque se va en revalorizar pensiones"

La preocupación por el estado de las infraestructuras ferroviarias en España ha alcanzado un nuevo pico tras dos denuncias contundentes. En el programa ‘Herrera en COPE’, María José Navarro y Jorge Bustos han analizado el testimonio de un operario de mantenimiento de Adif que, en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro y con la identidad protegida, ha revelado una avería de extrema gravedad en una vía. Este caso se suma a la denuncia de José Luis, un extrabajador de Adif con 45 años de experiencia, que ha destapado en ‘Mediodía COPE’ el “caos” interno y la falta de inversión en la compañía.

Una vía partida y una foto semanal

El operario de Adif relató en ‘Horizonte’ cómo fue alertado por un maquinista sobre un “bache de la hostia” en un tramo. Al inspeccionar la zona, descubrió la gravedad del asunto: “la base y la placa de la vía, justo en una junta de hormigón, se ha partido por debajo”. Según su testimonio, esto ha provocado que la vía esté desnivelada, con una placa más alta que la otra, una situación que, en sus palabras, es “peligrosísimo”.

La solución de la compañía, lejos de ser una reparación, ha desatado la indignación. “Como vale mucho dinero cambiarlo, ¿sabes lo que están haciendo? Nos mandan todas las semanas a hacer una foto, a ver si sigue igual”, ha confesado el trabajador. Una medida que el colaborador de COPE, Jorge Bustos, no ha dudado en calificar como “una barbaridad” mientras el operario advertía que, aunque ahora se circula a 50 km/h, por esa vía los trenes pasan “a 300”.

Averías parcheadas y falta de personal

Por su parte, José Luis, extrabajador de Adif jubilado, ha afirmado en ‘Mediodía COPE’ que el servicio comenzó a deteriorarse notablemente hace unos 7 u 8 años. El principal problema, según explica, es la política de gestión: “en vez de arreglar las averías y las incidencias de la vía, lo que se ponían eran limitaciones de velocidad temporales que se llaman”. Critica que estos parches, pensados como algo temporal, “se prolongaban durante meses”, convirtiéndose en la norma en lugar de una solución definitiva.

Otro de los puntos críticos que ha señalado José Luis es la drástica reducción de personal. Ha recordado que, cuando entró en los años 80, Renfe tenía casi 90.000 trabajadores, mientras que ahora, entre Adif y Renfe, no llegan a 30.000. Esta situación se agrava por la falta de un relevo generacional adecuado, lo que impide una correcta transferencia de conocimiento. “Si nos estamos jubilando los que llevamos 30, 40, 50 años aquí trabajando, ¿quién les enseña a esos la experiencia? Porque la teoría sí, pero la experiencia no”, ha sentenciado.

José Luis García, extrabajador de Adif

El temor a un gran accidente

La consecuencia más grave de esta falta de inversión y mantenimiento es el creciente riesgo para la seguridad. José Luis ha confirmado que el temor a un siniestro es una conversación habitual entre los trabajadores: “Lo hemos comentado desde hace unos años para acá. [...] Lo típico que se dice, no, no, si cualquier día vamos a tener un accidente y tal”. Esta preocupación, compartida por maquinistas e interventores, se materializaba en informes y partes que, según le han contado, a menudo “se pierden en el maremágnum” de la burocracia.