El Foco de 'La Linterna': ¿Por qué Villarejo sale de la cárcel?

Villarejo sale de la cárcel. Lo hace después de que lo pidiese la Fiscalía, ocho meses antes de agotar el plazo máximo en prisión preventiva y pese a que jueces y fiscales admiten el riesgo de fuga.

¿Qué ha pasado?

Pues como en otras ocasiones, aquí nada es lo que parece, Ángel. La Fiscalía ha pasado en cuestión de días de defender contundentemente el mantenimiento de Villarejo en la cárcel a pedir su excarcelación y defender su presunción de inocencia. Detrás hay una evidente estrategia procesal, pero antes déjame ponerte en situación. Villarejo lleva en prisión preventiva 3 años y cuatro meses. En España puedes estar en prisión preventiva, es decir, sin que te hayan condenado y mientras te investigan, un máximo de 4 años y a todos les ha pillado el toro. Villarejo lo cumple en noviembre de este año.

Porque el plan de los fiscales era amarrar una condena antes de ese plazo, ¿no?

Sí. Y por eso, esta causa, que es tan brutal, la dividieron en piezas separadas pequeñitas para que fuese más fácil y rápido llevarle a juicio por algo. En cuanto tenían clara una trama, abrían pieza. Hay una treintena de ellas, para que te hagas una idea de la magnitud. Y ya habían acabado con tres de ellas (no muy mediáticas y por eso no me detengo). La clave está en que el tribunal que le va a juzgar decidió decretar su libertad pero solo en esas tres causas confiado en que seguiría preso por todas las demás. Pero dice que no puede juzgarle pronto porque tiene el calendario colapsado, entre otras cosas por el atasco que provocó el confinamiento. Como pronto le podrían juzgar a finales de octubre, vamos que Villarejo podría ir al juicio en el Metro.

¿Y cuál es la estrategia de Fiscalía? ¿por qué este cambio?

La estrategia básicamente es que la Fiscalía ha asumido que no hay nada que hacer y ha optado por un plan de urgencia: prefiere guardarse esos ocho meses que le quedan a Villarejo para agotar los cuatro años. ¿Y por qué se los quiere guardar? Porque prefiere usarlos para pedir su reingreso cuando le condene la Audiencia y haya que esperar a que el Supremo la confirme. No quieren arriesgarse a que Villarejo pueda pensar en fugarse ya sabiendo que le han condenado a decenas de años. Juntando las tres piezas, la petición de pena de Fiscalía ronda los cien años.

¿Y qué medidas le han puesto para evitarlo?

Las comunes, tampoco nada del otro mundo. Que vaya a firmar todos los días, que entregue el pasaporte, que no salga de España y que comunique si cambia de domicilio. Lo que no creo es que vaya a tener un perfil bajo porque a juzgar del comportamiento que ha tenido desde la cárcel tiene poco que perder y muchas ganas de ajustar cuentas con todos los que en su día le dieron palmadas en la espalda y ahora le han abandonado.