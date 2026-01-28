El sector bancario te explica por qué la financiación de los bancos es esencial para el crecimiento de la economía

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

La financiación de los bancos es esencial para el crecimiento de la economía. En Europa, donde el 70% de la financiación a empresas la conceden los bancos y sobre todo en España porque el sector bancario es el principal agente financiador de nuestra economía.

En 2025, el crédito a empresas creció más de un 7% y para hipotecas un 22%. Más crédito y más barato que en otros países de la eurozona porque el crédito en España es de los más baratos con diferencias por encima del medio punto en hipotecas.

