Silvia Iranzo, experta económica: "Hay bajas médicas de difícil objetivación; el médico no te va a dar el alta hasta que te haga pruebas diagnósticas"

El absentismo laboral se ha convertido en un fenómeno que no para de crecer en España. Según los datos analizados en el programa 'Herrera en COPE', cada día un millón y medio de personas no acuden a su puesto de trabajo. Aunque la mayoría de estas faltas se deben a motivos médicos, un 20 % de ellas, que representan a más de 300.000 personas, no presentan ninguna justificación. Esta cifra supone un aumento del 60 % desde 2019 y amenaza con enquistarse como un grave problema social y económico.

Un coste millonario para empresas y Estado

El impacto económico de esta situación es alarmante. En el último año, el absentismo ha provocado una pérdida de más del 6 % de las horas pactadas, lo que se traduce en un coste de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, según el asesor laboral del Consejo de Economistas, Jesús Fernández Bravo. Esta cifra equivale a entre un 2 % y un 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), afectando a la productividad, los costes laborales y la competitividad frente a otros países.

Las empresas son las primeras en sufrir las consecuencias. Silvia Iranzo, presidenta del grupo de trabajo de Economía y Unión Europea del Círculo de Empresarios, explica que "con las bajas disminuyen los ingresos, lógicamente, porque se produce menos, y también aumentan los costes". La compañía debe seguir pagando la cotización del empleado ausente y, a la vez, contratar y formar a un sustituto, que rara vez alcanza la productividad del titular de forma inmediata.

El reto de gestionar las ausencias

La organización diaria del trabajo se convierte en una tarea casi imposible en los sectores más afectados. Juan Pablo González, gerente de la asociación hotelera ASHotel, confirma que han llegado a tener niveles de absentismo del 20 % en plantillas de hasta 200 trabajadores, lo que hace "inoperativo" el departamento. El principal problema es la incertidumbre de no saber con qué personal se cuenta cada mañana.

El 80 % del absentismo corresponde a bajas médicas, pero su verificación es compleja. Destacan los problemas de salud mental (depresión, estrés, ansiedad) y las algias, como dolores de espalda o cefaleas, cuya objetivación es difícil. La situación se agrava por la saturación del sistema sanitario, que retrasa las pruebas diagnósticas y, por tanto, las altas. Juan Pablo González resume la frustración de muchos empresarios: "Te enteras por la mañana cuando vas a planificar el trabajo y eso es prácticamente imposible".

El debate legal y las posibles soluciones

El marco legal también ha influido, especialmente desde que en 2020 se derogó el artículo que permitía el despido objetivo por absentismo recurrente. Sin embargo, los expertos insisten en la diferencia entre ausencias justificadas e injustificadas. La abogada Ana Gómez Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), califica como "tremendo" y "radicalmente nulo por discriminación" el despido de una trabajadora, Mari Carmen, que fue apartada de su empleo por necesitar una baja por ansiedad tras el diagnóstico de un cáncer terminal a su madre.

Ana Gómez Hernández considera que el absentismo es un problema estructural y propone una solución múltiple. Apuesta por mejorar el control de las bajas unificando la gestión sanitaria y el pago de la prestación, ahora divididos entre comunidades autónomas y Estado. También sugiere desincentivar en la negociación colectiva los complementos que igualan el salario al 100 % durante una baja, ya que "no puede ser lo mismo cobrar lo mismo estando enfermo que trabajando".

Alamy Stock Photo Un chico enfermo mirando un termómetro en casa.

Otra de las vías de solución que se plantean es una mayor inversión en las mutuas colaboradoras para que puedan proponer altas en enfermedades comunes, como ya hacen en los accidentes de trabajo, y así agilizar los procesos. Asimismo, se señala que las empresas con horarios más flexibles, conciliación familiar y opción de teletrabajo registran menores tasas de absentismo, lo que indica que la flexibilidad y la prevención son claves para atajar el problema.