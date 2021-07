Pilar García Muñiz: "El Gobierno, erre que erre. Ahora asegura que el estado de alarma salvó 450.000 vidas"

Audio "Bienvenidos a ‘Herrera en COPE‘ en este lunes 19 de Julio. En Alemania y Bélgica están viviendo horas decisivas en la búsqueda de los desaparecidos de las inundaciones históricas del pasado jueves que han afectado al valle del Rihn. Se agota el tiempo y los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero también con pocas esperanzas de encontrar más supervivientes. Audio

El balance es terrible: 182 fallecidos, 155 en Alemania y 27 en Bélgica ysigue habiendo 1.300 desaparecidos.

Las labores de búsqueda se complican porque el agua se ha llevado por delante infraestructuras de telefonía móvil. Las calles se han convertido en verdaderos ríos y están repletas de barro y escombros. Hay zonas que están arrasadas, que han desaparecido del mapa. Cientos de personas se han quedado sin hogar y además muchos negocios han quedado totalmente anegados.

Las inundaciones sorprendieron a Angela Merkel en Whasington donde tenía una reunión con el presidente Biden. Pero ayer la canciller ya puedo visitar la localidad de Schuld, en el estado de Renania-Palatinado, uno de los dos más golpeados en el oeste de Alemania. Tras su recorrido mostró su consternación por lo sucedido, prometió ayudas millonarias y ha hecho un llamamiento a todo el mundo para luchar contra el cambio climático.





Pero, ¿por qué ha ocurrido esta devastadora tragedia? Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, explica que la causa de la catástrofe que afecta al valle del Rhin es doble.

Y es que algunas poblaciones se encontraban en medio de antiguos meandros de los ríos. Con la crecida, las aguas han retomado su curso original provocando el desastre. Lo que ha llamado la atención es la rapidez de las inundaciones.

La curva del virus no para de crecer

Ahora mismotoda España tiene una incidencia situada en riesgo alto o extremo. La media es de 537 casos, con Cataluña a la cabeza, seguida de Castilla y León y Navarra.

Y a falta de un criterio único, las CC.AA. siguen tomando restricciones por su cuenta. Este fin de semana han comenzado los toques de queda en Cataluña, Cantabria y la Comunidad Valenciana para más de 8 millones de españoles. Navarra también lo ha pedido y está esperando a que se pronuncie la justicia.

Aunque la mayoría de los contagios sean entre los más jóvenes que suelen pasar la enfermedad de manera asintomática o con muy pocos síntomas, no significa que algunos de ellos no acaben hospitalizados o que no acaben sus padres o alguien próximo a ellos aunque estén vacunados.

Ahora mismo el perfil del paciente medio ha cambiado radicalmente: cerca del 60% de los ingresados tienen entre 20 a 49 años.

En Cataluña, que es la comunidad con más contagios, se nota ya presión hospitalaria y avisan que si no cambia la tendencia en 10 días, a finales del mes de julio las UCIs catalanas pueden estar de nuevo colapsadas.

Lo ha advertido la directora del Servicio de Salud Catalana Gemma Crai-Vinkel que ha hecho autocrítica y dice que no se ha sabido transmitir correctamente a la población la situación de la pandemia. También que la desescalada no se ha hecho bien y ha recordado que los profesionales sanitarios están al límite, están agotados.

La peor cara de la pandemia

Imagínese que va usted en el metro. Vuelve a casa del trabajo con la poca gracia que le hace a uno meterse en un vagón sin ventilación y en el que a veces hay más personas de las que nos gustaría. Que entran y salen y que tocan -tocamos- barandillas, asientos y puertas.

En esas se encuentra que hay un tipo que no lleva puesta la mascarilla. ¿Qué haría usted? ¿Le llamaría la atención? ¿Le diría que, por favor, se la pusiera? ¿Lo dejaría estar para evitarse problemas?

Eso es lo que le pasó a un enfermero madrileño. Iba en la Línea 1 del metro de Madrid cuando vio a un chaval sin mascarilla. Y él sí, decidió decirle algo:

?? El pasado jueves, según información de @elmundoes, un enfermero fue agredido en Metro de Madrid tras pedir a un joven que se pusiese una mascarilla.

El compañero está ingresado.



?? Estas son las imágenes, @policia pide colaboración para identificarlo.pic.twitter.com/xB97yW3mba — Enfermera Saturada ?? (@EnfrmraSaturada) July 17, 2021

Solo le advirtió. Y del golpe que le propinó este salvaje ha perdido la visión de un ojo. “Ojalá te mueras” le dice antes de bajar del vagón y dejar a ese sanitario tendido en el suelo.

Ahora la Policía ha pedido la colaboración ciudadana para encontrarlo. Pueden verlo en COPE.ES. Toda ayuda es poca para localizar a este tipo que es un peligro para todos.

El Gobierno erre que erre

No rectifica. Sigue cuestionando la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el primer estado de alarma.

Y no porque no sirviera para ayudar a frenar la primera ola de la covid. Sino porque el mecanismo utilizado no era el correcto... Entre otras cosas porque esquivaba el control parlamentario.

Es decir: El auto no cuestiona el fondo, sino la forma y apunta a que debería haberse DECRETADO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN.

Pues el Gobierno, en lugar de pasar página, sigue erre que erre. La ministra de Justicia Pilar Llop, la misma, por cierto, que se atrevió a cifrar en 450.000 las vidas que salvó el Gobierno con ese ESTADO DE ALARMAsin concretar de donde salen esos cálculos. Llama la atención que hablen de cuántas vidas han salvado y que sigan sin reconocer la verdadera cifras de fallecidos que es mucho más alta que la que ofrece el Ministerio de Sanidad. Así lo señalan los datos por ejemplo del INE.

Audio





Llop también ha dicho que no tenían tiempo de esperar a conseguir el consenso del resto de grupos. Pero cuando hizo falta aprobar la primera prórroga del estado de alarma la mayoría de la oposición estuvo al lado del Gobierno. Es más, nadie votó en contra. Hasta VOX votó a favor a pesar de que ha sido el partido que ha llevado ante el Constitucional ese primer estado de alarma.

Además de Llop, otro de los nuevos ministros también ha insistido este fin de semana en que -diga lo que diga el tribunal- ellos estaban en los cierto. Lo ha defendido precisamente, el que ideó -e insistió- en que la fórmula correcta para encerrarnos en casa era el Estado de Alarma. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, en declaraciones a EL PAÍS. Bolaños, al menos, sí reconoce que había consenso entre los partidos para aprobar una medida tan radical, pero tan necesaria para luchar contra la pandemia.





Para que retrasara la publicación de la sentencia hasta final de verano con el objetivo de dejar pasar el tiempo y vendernos que estamos en una nueva etapa.

La del Constitucional, primera crisis del nuevo Gobierno

El Gobierno de la recuperación, como lo ha bautizado Pedro Sánchez. Es verdad que todavía no les hemos dado los 100 días de cortesía. Pero de momento -según las encuestas- no acaba de convencer a los españoles.

Según un sondeo que publica hoy NC REPORT para LA RAZÓN, Sánchez sube entre 2 y 3 escaños con esa remodelación, pero no es suficiente. La suma de los partidos de centro-derecha lograrían mayoría absoluta si mañana se celebrasen elecciones. Según este sondeo -por cierto- el PP es el que más votos gana.

Este fin de semana, una encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO también apuntaba a una mayoría del centro-derecha para gobernar. En ese caso, Sánchez sacaba algo más de un punto de ventaja a Casado, pero esa diferencia no sería suficiente.

El muerto está muy vivo

Al menos, eso es lo que ha querido vender Inés Arrimada en el cierre del congreso que el partido naranja ha celebrado en un momento crítico. Casi diríamos, de pura supervivencia.

Arrimadas sentencia que van a seguir dando guerra. Y que no hay fusión con el PP en el horizonte. Añade la líder de C's que mientras PP y PSOE quieren una España partida en dos, su partido trabajará porque haya “pactos y no bandos”.

Un mensaje que de primeras, entra muy bien. Pero que si te paras a analizar de donde viene, aparecen las dudas.

Jesús Hellín / Europa Press





Porque si para explicar lo de pactar con todos tomamos como ejemplo lo que pasó en Murcia, es complicado confiar. Después de ese pacto con el PSOE a espaldas del PP para echar del gobierno al partido que hasta entonces era su socio y con el que había pactado para llegar al gobierno regional.

Una crisis política regional que provocó un terremoto político en otras CC.AA. Como en la Comunidad de Madrid donde la cosa acabó con una elecciones anticipadas en las que arrasó el PP y desapareció C's".

