Herrera, a Pilar Llop: “¿Nos podrías decir cuántos españoles han fallecido de verdad?”

Hoy es el día de la Virgen del Carmen. Felicitaciones a toda la gente de la mar, felicitaciones a todas las Cármenes, Carmelas, a todas las Mari Carmen que hay en el mundo y que nos están escuchando ahora. Y a esos hombres y mujeres de la mar que no van a poder hoy, seguramente, celebrar la mayoría de las procesiones en los pueblos marineros que de forma tan conmovedora llevan a su patrona y homenajean a aquellos que ya no están, los que han dado su vida en la mar. A todos ellos, nuestro abrazo sincero de este que está viendo cómo entran en periodo de vacaciones los suertudos que cogen las vacaciones en la almendra del verano, lo que va de Virgen a Virgen, lo que va de la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto, en la Virgen de Agosto caben todas las advocaciones marianas posibles. De 15 a 15 han salido o están saliendo, mucha prudencia en las carreteras que el ojo de la DGT lo ve todo.

Bueno, se espera un fin de semana caluroso, de hecho están subiendo las temperaturas máximas ya de 35 grados en el centro y en el sureste peninsular.

Jesús Luis Sacristán García

¿POR QUÉ ESTADO DE ALARMA Y NO DE EXCEPCIÓN?

Y en España estamos en tres debates ahora mismo. Uno, si quieren ustedes un poco inútil, que es este de que el Gobierno tiene que decir si Cuba es una dictadura o no es una dictadura tal y cual… el debate no. Otro, que es el debate de la pandemia, que es serio muy serio sigue creciendo la incidencia¿debemos fijarnos solo en la incidencia que está en 500 y que por lo tanto debería tener las UCIs desbordadas? No, continúan creciendo los contagios pero lo hace en una población donde el efecto del virus es mucho menos lesivo que en aquellos otros que ya estamos vacunados. Con lo cual, hay que tomar medidas antes de que pueden estar vacunados esos sectores y esas medidas las tienen que ir tomando ¿quién? ¿el Gobierno? No, el Gobierno está de comentarista, el Gobierno pasaba por ahí, a Sánchez no le moleste usted ahora con esas cosas, eso que lo hagan las comunidades autónomas. Ah, ¿pero tienen las comunidades autónomas instrumentos suficientes para decidir que por ejemplo se suspenda el derecho de salir a la calle a la hora que uno quiera y se imponga un toque de queda? No, eso lo tiene que avalar un TSJ (Tribunal Superior de Justicia), ah bueno pero todos los TSJ dicen que sí. No, no, unos dicen que sí y en otros territorios dicen que no. Bueno pues queda el recurso al Supremo, ahora hay que presentar un recurso al Supremo y el Supremo en ello está. Esto ¿con una ley de pandemias se podría haber evitado? Claro, pero la ley de pandemias había que hacerla y el Gobierno estaba a otra cosa, el Gobierno de España estaba en declarar el estado de alarma no el de excepción para evitarse determinados controles y contrapesos incluido el de la Justicia y durante el tiempo del estado de alarma gobernar decreto ignorando al Congreso, ignorando a los tribunales y haciendo lo que a Sánchez le saliera de la gana, cosa que el comandante Sánchez hace siempre que puede. Y cuando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el haber tomado la medida del estado de elarma, el rebote del Gobierno llega al punto de hacer obligar a hacer el ridículo a magistrados de cierta solera ya, es decir, que tienen ya percebes colgados en la espalda.

Vamos a ver, el Tribunal Constitucional, conviene decirlo, no declaró inconstitucional la medida de tenernos a todos en casa, o de no salir, o dejar de salir. Lo que ha declarado inconstitucional es el instrumento al que recurrió el gobierno. ¿Por qué recurrió al estado de alarma? Porque te evita el debate previo y al evitarte el debate previo tú haces de tu capa un sayo, la alarma te permite gobernar sin el Congreso por decreto, el de excepción te somete a controles más intensos y previos, e insisto te permite eludir tribunales de Justicia. Una cosa es la limitación de derechos y otra la suspensión, con el estado de alarma se podía limitar pero no suspender, y a partir de ahí, bueno, todas las elucubraciones y demás.

Evidentemente, el Gobierno, este gobierno, Sánchez, el comandante, aprovechó la pandemia para colonizar las instituciones, la aprovechó para, entre otras cosas, eliminar quitar de en medio la Ley de Transparencia y uno se pregunta ¿y para qué sirven entonces en un gobierno tres magistrados, como les digo a ustedes, que ya hombre los 30 años no los cumplen los doblan? Sirven para desprestigiar a la Justicia, o sea ¿no se le remueve nada por dentro? ¿Quiénes han salido a disparar contra el Constitucional? Pues hombre, Ione Belarra, pero bueno esa es una ignorante y no sabe ni lo que dice, con lo cual no pierdan ni un solo minuto en escuchar a esta individua; Pilar Llop y Margarita Robles son magistradas. Es evidente que cualquiera puede apelar al interés general y al sentido de Estado y tal y cual… pero una indocumentada como Belarra lo puede hacer; dos magistradas, no lo pueden hacer porque es una forma de decir ¿qué hace el Estado controlándome a mí? ¿Pero si yo soy Sánchez, si soy el Comandante de la Revolución? ¿Pero que se han creído? ¿Qué poco sentido de Estado tienen? Aquí, el sentido de Estado, es decir amén a lo que diga Sánchez, eso es tener sentido de Estado, como ponga usted un pero y sea usted una institución…

LA DEFENSA DE LLOP ANTE EL TC

Y ¿que en eso haya caído Margarita Robles? El brillo del gobierno recién nombrado se ha apagado con esta reacción destemplada. Primero, Pilar Llop que se puso a leer delante de una cámara un texto infumable para desautorizar al Constitucional, para presumir de que la decisión del Gobierno había salvado medio millón de vidas, es una de las tonterías más grandes que puede decir uno cuando llega a un cargo recién lo estrena. ¿Cómo los has contado, a ver Pilar? Y ya que cuentas tan bien ¿nos podrías decir cuántos españoles han fallecido de verdad? ¿Y a quién le pedimos responsabilidades por esas muertes? Sería muy interesante que un Gobierno con estos elementos buscara fórmulas para defenderse sin atacar la inteligencia de los ciudadanos.

MARGARITA ROBLES ATACA AL CONSTITUCIONAL

Pero es que después de Pilar Llop, otra magistrada Margarita Robles que es la supuesta esperanza blanca de este gobierno arremetió contra el TC. Dijo que la sentencia constitucional respondía a elucubraciones teóricas, vamos a no confundir elucubración con lubricación, pero lo cierto que las sentencias del Constitucional responden siempre a elucubraciones teóricas. Está precisamente para eso, para interpretar la Constitución y para ello, lo normal es que los miembros reflexionen en profundidad sobre los contenidos de la Constitución. Pero es que Margarita Robles dijo “el sentido de Estado”. ¿Qué pasa? ¿Qué los magistrados del Constitucional no tiene sentido de Estado? O es que el sentido de Estado para Margarita Robles es que los jueces se pongan a la orden del gobierno, ¡qué día más malo tuviste ayer Margarita!.

Te recuerdo que lavicepresidenta de Constitucional Eencarnación Roca ha denunciado presiones del Gobierno para que dictaminara favor de los intereses del Ejecutivo. ¿Cómo llamamos a eso de presionar a los jueces? ¿Tú te habrías dejado presionar? Cuand siendo magistrada de la Sala Segunda del Supremo te pronunciaste contra los indultos por arbitrarios, ¿también elucubrabas? ¿Es una forma todo esto de presionar al Supremo que tiene que ver ahora los recursos contra los indultos que se le han presentado y que están estudiando? Aaaamigo mío, pequeños detalles de los que hablamos esta mañana.

Alejandro Martínez Vélez / Europ

LA DICTADURA CUBANA

Y sobre lo de Cuba, miren, cuando el Gobierno dice que Cuba no es una democracia está diciendo que es una dictadura sin decirlo. los gobiernos, este, el otro y el de más allá excepto al gordito feliz de Corea del Norte no llaman dictadores porque los gobiernos tienen que entenderse a negociar, a hacer… mil y una cosas. Bastante ha dicho diciendo que no es una democracia.

Vídeo

Luego ya están otras instancia,Josep Borrell, otro que pasa por listo que ayer tampoco tuvo su día, dice que lo que está pasando en Cuba es culpa de Trump. O sea, 60 años de dictadura feroz y la culpa es de Trump, y ese movimiento dictatorialmente perverso qué es el 'Black Lives Matter', esto lo de la rodillita en tierra, esa extrema izquierda radical. Porque ha salido en defensa del régimen cubano y ha culpado a Estados Unidos del bloqueo, la palabra mágica es bloqueo de la isla. Son las mismas pavadas que llevamos escuchando a la progresía mundial, a los euro idiotas, a todos los que justifican lo injustificable.

Pero ya les digo, los gobiernos están otra cosa y más el gobierno en España que tiene que estar ahí para muchas otras cuestiones, pero no me alargo.